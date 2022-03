Mehrere Tage nach Beginn des Krieges ist die humanitäre Lage in der Ukraine sehr unübersichtlich und dynamisch. Ebenso ist es an den Grenzen und in Nachbarländern wie Rumänien und Polen, wo Hunderttausende Zuflucht suchen.



Mindestens 368.000 Menschen sind bereits in Nachbarländer geflohen, mehr als 115.000 davon in Polen. Viele harren in Notunterkünften wie Supermärkten und Turnhallen aus. Es herrscht große Unsicherheit. Die meisten haben nur das Nötigste eingepackt.



Bürger:innen der Ukraine versuchen, sich mit Trinkwasser und Lebensmitteln einzudecken und Bargeld abzuheben. Vor den Bankautomaten sowie auf den Autobahnen bilden sich lange Schlangen. Viele Menschen fliehen zu Fuß oder mit dem Zug.



Die deutsche Bundesregierung bereitet sich darauf vor, den Ländern bei der Aufnahme von Geflüchteten beizustehen und selbst Menschen aufzunehmen. Die Vereinten Nationen rechnen mit bis zu 5 Millionen, die die Ukraine verlassen, sollte sich die Lage weiter zuspitzen.



In den Regionen, in denen gekämpft wird, nehmen die Schäden an kritischen Infrastrukturen wie Krankenhäusern zu. Versorgungsketten werden unterbrochen, der Zugang zu Lebensmitteln ist vielerorts erschwert. Schätzungen zufolge haben in der Ostukraine bereits 400.000 Menschen Schwierigkeiten, an Nahrungsmittel zu kommen. Die Preise für Öl und andere Rohstoffe sind stark gestiegen.



Der Konflikt droht eine Katastrophe in der Ukraine und den Nachbarländern auszulösen, die weit verbreitete Armut könnte zunehmen. "Es entsteht eine humanitäre Krise", sagte Helga Schmid, Generalsekretärin der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Ende Februar.



Aktion Deutschland Hilft leistet in der Ukraine und den Nachbarländern humanitäre Hilfe. Helfen Sie uns, zu helfen – jetzt mit Ihrer Spende!