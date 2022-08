Ukraine: Geschichten von Krieg und Hilfe

© Aktion Deutschland Hilft/Stanescu "Kein Mensch verdient es, aus dem eigenen Zuhause vertrieben zu werden, unter keinen Umständen. Diese Entwurzelung ist eine tiefe persönliche Tragödie. Es ist, als würde ein Teil von mir wegbrechen. Und auch wenn die zerstörten Orte irgendwann wiederaufgebaut sein werden, werden sie nie mehr so sein wie vorher. Als Geflüchtete und Helferin zugleich bringe ich meine Erfahrungen in meine Arbeit ein, um möglichst vielen Menschen zu helfen." Darya Romanenko (29), bei Kriegsbeginn geflüchtet aus Slowjansk; Projektkoordinatorin in Rumänien bei IsraAID, einer Partnerorganisation der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) Bild 1/6 Mit dem Download stimme ich den Nutzungsbedingungen zu. | Download

© Aktion Deutschland Hilft/Stanescu Irina Poplavska (42) ist dankbar für die Hilfe, die ihr Sohn Valentyn bekommt. Der Krieg hat seine Spuren hinterlassen auf der Seele des Jungen, der aus seiner Heimat fliehen musste. Schutz bot ihm und seiner Mutter ein großes Auffangzentrum in der rumänischen Stadt Braşov (Kronstadt). Die AWO ermöglicht dort mit Spendengeldern von Aktion Deutschland Hilft die psychologische Betreuung von Kindern und Erwachsenen aus der Ukraine.

© Aktion Deutschland Hilft/Stanescu "Helfen ist zur Sucht für mich geworden! Die Menschen, die aus der Ukraine zu uns nach Rumänien gekommen sind, sind so dankbar. Einmal sind wir am Grenzübergang Siret in einen Flüchtlings-Bus reingegangen mit unseren Körben voller belegter Brote, Obst, Wasser, Spielzeug, Keksen. In dem Bus saßen 45 Kinder mit vier Erzieherinnen. Sie nahmen sich, was sie brauchten aus den Körben, und dann sangen sie zum Dank im Chor für uns. Der ganze Bus. Da hatten wir Helfer Tränen in den Augen. Solche Momente vergisst man nie." Dumitru Anca (46) Rumänischer Helfer bei den Maltesern, einer Bündnisorganisation von Aktion Deutschland Hilft

© Aktion Deutschland Hilft/Stanescu "Die Flucht aus der Ukraine – das waren die schrecklichsten drei Tage in meinem Leben. Mit meiner Tochter (13) habe ich gut 17 Stunden an der Grenze gewartet und hatte unbeschreibliche Angst. Das Schlimmste waren die Gesichter der Menschen. Ihre Augen vergesse ich nie, so viel Panik war darin zu sehen. Jetzt sind wir zwar in Sicherheit, hier in Rumänien, und sehr dankbar dafür. Aber meine Tochter geht gar nicht vor die Tür. Sie sitzt im Zimmer und möchte nur zurück nach Hause, in ihr altes Leben." Tetiana Hrebinnyk (41), Geflüchtete aus der Region Poltawa; arbeitet in Rumänien bei IsraAID, einer Partnerorganisation der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST)

© Aktion Deutschland Hilft/Diana Stanescu "Ich bin mit meiner Mutter und Oma mit dem Auto aus Odessa nach Rumänien geflohen. Jetzt bin ich angestellt bei Habitat – und glücklich, dass ich für diese Organisation schon so vielen ukrainischen Flüchtlingen mit der Suche nach passenden, sicheren Unterkünften helfen konnte. Helfen, das ist meine Mission geworden!" Olena Trofimchuk (26), Geflüchtete aus Odessa und Helferin in Bukarest bei Habitat for Humanity, einer Bündnisorganisation von Aktion Deutschland Hilft