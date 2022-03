Gewalt, Angst und brutale Angriffe: Der Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe. Mehr als 10 Millionen Menschen sind auf der Flucht; 6,5 davon innerhalb der Ukraine.



Viele Menschen harren in Notunterkünften aus, es herrscht große Unsicherheit. Die meisten haben nur das Nötigste gepackt, sind zu Fuß oder mit dem Zug geflohen. Während die einen zu Verwandten weiterreisen wollen, wissen andere nicht, wo sie in Zukunft unterkommen werden.



In den Regionen, in denen gekämpft wird, nehmen die Schäden an kritischen Infrastrukturen wie Krankenhäusern zu. Es kommt zu Stromausfällen und auch die medizinische Versorgung ist an vielen Orten schwierig. Gerade in den umkämpften Regionen im Osten des Landes werden wichtige Medikamente und Sauerstoff knapp. Hilfsorganisationen befürchten, dass die Zahl der Corona-Infektionen angesichts der vielen Vertriebenen und schwierigen hygienischen Bedingungen auf der Flucht steigen und das ohnehin geschwächte Gesundheitssystem zunehmend belasten könnten.



Aufgrund der Kämpfe werden Versorgungsketten unterbrochen, der Zugang zu Lebensmitteln ist vielerorts erschwert. Es gibt Engpässe, weil Supermärkte nur temporär öffnen oder Bäckereien das Mehl fehlt. Schätzungen zufolge haben in der Ostukraine Hunderttausende Menschen Schwierigkeiten, an Nahrungsmittel zu kommen. Die Preise für Öl und andere Rohstoffe steigen stark.



Immer mehr Städte werden Ziel von Angriffen, wodurch immer mehr Menschen in Angst ausharren. Durch humanitäre Korridore soll es möglich sein, Zivilist:innen aus umkämpften Gebieten zu retten und die lebensnotwendige Versorgung zu sichern. Viele Versuche, diese Korridore zu schaffen, sind gescheitert.



Unser Bündnis leistet den Menschen aus der Ukraine humanitäre Hilfe. Helfen Sie uns, zu helfen – jetzt mit Ihrer Spende!