Vielerorts geraten vor allem ohnehin arme Menschen in einen Teufelskreis der Armut.

Besonders betroffen sind Länder, die selbst kaum Getreide produzieren und deshalb Getreide am Weltmarkt zu sehr hohen Preisen einkaufen müssen. Darunter sind viele Länder, die schon zuvor von Hungerkrisen betroffen waren.

Am Horn von Afrika bahnt sich eine Hungerkatastrophe an. Ostafrika leidet unter der schlimmsten Dürre seit 40 Jahren. Mindestens 13 Millionen Menschen sind betroffen. Vor allem in Äthiopien, Kenia, Somalia und Dschibuti.

Auch die Mahgreb-Staaten sind stark betroffen; ebenso der Jemen, Libanon und Afghanistan.



In welchen Ländern steigt der Hunger?