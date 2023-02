Seit dem frühen Montagmorgen (6. Februar 2023) sind die Türkei und Syrien von mehreren heftigen Erdbeben erschüttert worden. Das Epizentrum des ersten Bebens (Stärke 7,8 auf der Richterskala) lag in der Provinz Kahramanmaras nahe der syrischen Grenze. Das zweite Erdbeben (Stärke 6,7) wurde kurz darauf in der Provinz Gaziantep gemessen. Über mehrere Stunden folgten Dutzende Nachbeben. Geolog:innen zufolge ist es eines der heftigsten Erdbeben, das seit langer Zeit in der Region gemessen wurde. Und für die Menschen in Syrien bedeutet es eine weitere Katastrophe inmitten des seit 12 Jahren andauernden Krieges.



Das genaue Ausmaß der Katastrophe ist noch ungewiss, die Zahlen der Toten und Verletzen steigen stark. Tausende Menschen sind tot; viele weitere Tausende sind verletzt, vermisst oder werden unter den Trümmern vermutet.



Noch unklar ist die Zahl der zerstörten Gebäude, doch in den türkischen Städten Malatya und Hatay sollen ganze Krankenhäuser eingestürzt und in Syrien ganze Stadtteile betroffen sein. Rettungsteams sind unterwegs in die betroffenen Orte und versuchen, Menschen aus den Trümmern zu bergen.



Die Rettungs- und Bergungsarbeiten werden von kalten Temperaturen, Schneefall und Starkregen erschwert. Hinzu kommen logistische Herausforderungen aufgrund der Schäden an entscheidender Infrastruktur: Straßen, Autobahnen und Brücken sind verschüttet oder eingestürzt. Telefon- und Internetverbindungen sowie Strom- und Wasserversorgung sind beeinträchtigt.



Für die betroffenen Menschen in Syrien ist die Naturkatastrophe besonders dramatisch. Aufgrund des seit fast 12 Jahren andauernden Krieges ist das Land stark geschwächt, das Gesundheitssystem ohnehin sehr belastet. Im Nordosten des Landes leben Hunderttausende Binnenvertriebene in Flüchtlingscamps. Die Lebensbedingungen sind vielerorts katastrophal. Humanitäre Hilfe zu leisten ist in dem umkämpften Land herausfordernd.