von Aktion Deutschland Hilft



Die Situation in der Ukraine hatte sich bereits in den vergangenen Tagen verschärft. Am Donnerstag (24.02.2022) griff Russland mehrere Orte in dem osteuropäischen Land an. Der ukrainische Präsident rief den Kriegszustand aus.

Einige unserer Bündnisorganisationen sind in der Ukraine und Nachbarländern tätig. Sie beobachten die Lage und vernetzten sich mit lokalen Partnerorganisationen. Und manche haben die Hilfe schon gestartet.

Wir halten Sie auf dem Laufenden! Noch mehr Infos finden Sie hier.



Dank Ihrer Spende...