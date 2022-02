von Aktion Deutschland Hilft

Bereits seit den 90er Jahren engagieren sich Hilfsorganisationen aus dem Bündnis Aktion Deutschland Hilft für notleidende Menschen in der Ukraine. Seit der Krimkrise 2014 herrscht dort der Ausnahmezustand. Vor allem im Osten leiden die Menschen im Land unter der humanitären Krisenlage.

Zuspitzung der humanitären Lage befürchtet

In der vergangenen Nacht wurde die Ukraine von Russland an mehreren Orten angegriffen – eine weitere Zuspitzung der Notlage für die bereits geschwächte Bevölkerung wird von Expert:innen befürchtet.

Helfer:innen aus dem Bündnis stehen bereit, um Betroffene zu unterstützen, wo es benötigt wird. Aktion Deutschland Hilft ruft den gemeinsamen Einsatzfall aus und bittet um Spenden für die Betroffenen des Krieges.

So helfen die Organisationen in der Ukraine

Dem Medikamentenhilfswerk action medor liegen Hilfeersuche von ukrainischen Krankenhäusern vor, die um Unterstützung bei der Versorgung von verletzten Soldat:innen und Zivilist:innen bitten. Ein Partnerkrankenhaus in Ternopil berichtet von Explosionen in der Nähe des Flughafens. action medeor hat daher damit begonnen, erste Hilfslieferungen für medizinische Einrichtungen in der Ukraine zusammenzustellen.

Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST) und ihre Partnerorganisation IsraAID Germany führen seit Mitte Januar in der Konfliktzone im Osten der Ukraine sowie in Kiew mit der dort lebenden jüdischen Gemeinschaft von Binnenvertriebenen aus dem Donbass ein Hilfsprojekt durch. Die Ausweitung der Hilfe wird aktuell geprüft.

Bereits seit Jahren in der Krisenregion

Die humanitäre Lage ist nach den Angriffen der Nacht noch nicht vollständig zu überblicken. Der Großteil der Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft ist durch eigene Länderbüros und lokale Partner bereits seit Jahren in der Ukraine mit Hilfsprogrammen vertreten. Sie stehen den Betroffenen zur Seite und können schnell Hilfe leisten.

Hilfsorganisationen wie der Arbeiter-Samariter-Bund, die Organisation Help – Hilfe zur Selbsthilfe, ADRA, Malteser International, die Johanniter und CARE stehen im engen Austausch mit ihren Länderbüros oder lokalen Partnernetzwerken.

Unterstützung für Binnenflüchtlinge

Die humanitäre Lage wird sondiert und mögliche Nothilfeeinsätze in der Ukraine und – für den Fall, dass es zu größeren Fluchtbewegungen kommt – auch in den Nachbarländern geplant. Auch Nothilfe-Teams von World Vision stehen für einen Einsatz bereit, um bei Bedarf gemeinsam mit Partnern Binnenflüchtlingen in der Ukraine zu helfen.



Aktion Deutschland Hilft, das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen, bittet um Spenden für die Not leidenden Menschen in der Ukraine.