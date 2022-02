von Handicap International

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Stundenkilometern überschwemmte der Zyklon ganze Orte und machte Häuser dem Erdboden gleich. Batsirai hinterlässt eine Spur der Verwüstung. Zehntausende Menschen mussten ihr Zuhause verlassen, mindestens zehn starben.

Der Sturm hinterlässt zudem schwere Schäden an wichtiger Infrastruktur wie Krankenhäusern und Schulen. Bereits vor zwei Wochen hatte der Tropensturm Ana 55 Menschen getötet und Hunderttausende vertrieben.

Madagaskar: Nothilfe ist gestartet

Batsirai hat Madagaskar in der Nacht zum Montag wieder verlassen. Nothilfe-Teams von Handicap International (HI) haben vor Ort bereits damit begonnen, die am stärksten betroffenen Regionen aufzusuchen und zu ermitteln, was die Menschen am nötigsten brauchen.

Insbesondere Menschen mit Behinderung werden bei einer derartigen Katastrophe häufig nicht ausreichend versorgt. In der Region Toamasina, die in den frühen Morgenstunden des Sonntags vom Wirbelsturm getroffen wurde, stimmten sich die HI-Teams im Vorfeld mit lokalen Organisationen ab, um die Sicherheit und den Schutz von Menschen mit Behinderung zu gewährleisten.

"Ich hatte wirklich Angst"