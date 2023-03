von arche noVa

"Die aktuellen Zahlen sind besorgniserregend. Mit über 2 Milliarden Menschen ohne sicheres Wasser sind wir weit davon entfernt, bis 2030 das sechste Nachhaltigkeitsziel und somit den Zugang zu Wasser für alle Menschen zu erreichen", sagt Mathias Anderson, Geschäftsführer von arche noVa.

Klimawandel verschärft Wasserkrise

"Wir müssen dringend das Ruder herumreißen und auf allen Ebenen mehr gegen die Wasserkrise tun. Denn Wasser ist ein Schlüssel zur Lösung zentraler globaler Fragen. Gute Gesundheit, die Bekämpfung von Hunger, Gleichstellung der Geschlechter, Bildung und Frieden sind nur möglich, wenn Menschen weltweit Zugang zu sicherem Wasser haben", so Anderson.

Besonders Regionen wie Ostafrika oder der Nahe Osten, die bereits jetzt die Folgen des Klimawandels spüren, sind von der Wasserkrise betroffen. "Als Verursacher muss sich der Globale Norden hier stärker engagieren, um auf Augenhöhe mit den Betroffenen nachhaltige Lösungen zu finden", fordert Mathias Anderson.

Verunreinigte Wasserquellen als großes Gesundheitsrisiko

Einerseits nehmen in den betroffenen Regionen anhaltende Dürren und damit Wasserknappheit immer mehr zu, andererseits müssen viele Menschen aus Mangel an Alternativen auf Wasserquellen zurückgreifen, die wegen schwerer Verunreinigungen ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen.

Offiziellen Angaben nach haben beispielsweise in Äthiopien rund 42 Millionen Menschen keinen ausreichenden Zugang zu sicherem Trinkwasser. Das entspricht 34 Prozent der Bevölkerung.

arche noVa sichert Wasserversorgung in Dürreregionen

Mit Filtrationsanlagen zur Reinigung von Flusswasser für die Trinkwasserversorgung, Solarpumpen für die Bewässerung von Feldern oder dem Bau von Regenwasserspeichern für Dürreperioden verbessert arche noVa seit 2017 die Wasserversorgung in Äthiopien. Über 15.000 Menschen kommen diese Maßnahmen zugute.

Auch in zahlreichen anderen Ländern unterstützt arche noVa Menschen, die unter der zunehmenden Wasserknappheit leiden. Beispielsweise durch den Bau von Sanddämmen, die in Kenia während Dürreperioden als natürliche Wasserspeicher dienen, oder durch die Reparatur von Bewässerungskanälen für Kleinbauern im Libanon. In allen Projekten arbeitet arche noVa stets eng mit lokalen Partnerorganisationen zusammen.





Veranstaltungshinweis und Gesprächsangebot:

Anlässlich des Weltwassertages findet in der Dresdner Frauenkirche am Mittwoch, 22. März 2023 die Veranstaltung "Unser Wasser, unser Leben" statt. Moderiert von Dr. Eckart von Hirschhausen und mit Beteiligung von arche noVa, einer Bündnisorganisation von Aktion Deutschland Hilft, wird die Veranstaltung reale Probleme und handfeste Lösungen in Bezug auf die globale Wasserkrise diskutieren.

Gerne steht Ihnen Mathias Anderson im Rahmen des Pressetermins zur Veranstaltung von 16 Uhr bis 17 Uhr in der Frauenkirche Dresden für ein Interview zur Verfügung.