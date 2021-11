Durch die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden Gift- und Schadstoffe angeschwemmt, die sich in vielen Häusern und Gärten abgesetzt haben. Um den Folgen entgegenzuwirken, stellt ADRA, Bündnisorganisation von Aktion Deutschland Hilft, in der AHRche effektive Mikroorganismen (EM) bereit. Sie helfen, Geruch und Schimmel zu bekämpfen.



Bei effektiven Mikroorganismen handelt es sich um eine Mischung verschiedener mikroskopisch kleiner Lebewesen. Diese dienen dazu, überschwemmte Flächen wieder nutzbar zu machen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. ADRA stellt zusätzlich Informationsmaterial, Schutzkleidung und Sprühpumpen bereit und bietet Schulungen an.



Durch das Auftragen von EM können diese Giftstoffe neutralisiert und Geruchsbildung bekämpft werden. Die EM kommen auch bei der Wiederherstellung von landwirtschaftlichen Flächen zum Einsatz. "Wir sind froh, lokale Initiativen wie die AHRche unterstützen zu dürfen", sagt Matthias Münz von ADRA. Dass im Katastrophengebiet so viele Helfer:innen an einem Strang ziehen und gemeinsam so viel Energie aufbringen, beeindrucke ihn sehr.