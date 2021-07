Das gesamte Schadensausmaß, das das Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hinterlassen hat, lässt sich in den ersten Tagen nach der Katastrophe nicht beziffern. Die Bundesregierung hat den betroffenen Menschen Hilfen zugesagt und will innerhalb weniger Tage umfangreiche Finanzhilfen vorbereiten. Neben der Unterstützung durch den Bund ist finanzielle Hilfe durch Versicherungen möglich.



Spendengelder von Hilfsorganisationen können insbesondere dann in Anspruch genommen werden, wenn staatliche Unterstützungsmaßnahmen nicht greifen.



Die Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft sind allesamt zivilgesellschaftliche Organisationen und arbeiten unabhängig von Regierungen. Sie verfügen über strenge interne Kontrollmechanismen.



Helfer:innen der Bündnisorganisationen leisten in den betroffenen Gebieten Nothilfe. Helfen Sie uns, zu helfen – jetzt mit Ihrer Spende!