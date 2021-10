© ASB-Bundesverband e.V./Fulvio Zanettini/laif Die Solidarität mit den Menschen, die von der Flutkatastrophe betroffen sind, ist großartig – vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern! Dank Ihnen finanziert unser Bündnis jetzt und in Zukunft Hilfsmaßnahmen in drei Phasen: akute Nothilfe, mittelfristige sowie langfristige Hilfe. "Angesichts der großen Zerstörungen werden die Beseitigung aller Schäden und der Wiederaufbau viel Zeit in Anspruch nehmen und vermutlich Jahre dauern", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von Aktion Deutschland Hilft. Bild 1/20 Mit dem Download stimme ich den Nutzungsbedingungen zu. | Download

© BRH Bundesverband Rettungshunde/I.S.A.R. Germany "Tiere helfen Menschen" dieser Spruch ziert das Logo unserer Bündnisorganisation Bundesverband Rettungshunde. Die Unterstützung der Vierbeiner wird in den ersten Tagen nach der Flutkatastrophe dringend gebraucht. Es gilt, den Rettungskräften den Weg zu weisen und Menschen aufzuspüren, die in Trümmern oder vom Wasser eingeschlossen waren. Die Hilfsorganisation gehört dem Bündnis über den Paritätischen Wohlfahrtsverband an.

© Help – Hilfe zur Selbsthilfe Mitarbeitende von Help – Hilfe zur Selbsthilfe packen an – von Beginn an. Etwa in Heimerzheim, wo sie Familien dabei helfen, Schutt aus überschwemmten Häusern auszuräumen. In Swisttal beseitigt das Team Schlamm aus einem Gymnasium und dem "Lebenshilfehaus", einer sozialen Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Dank der Spenden können sie übergangsweise Unterkünfte beziehen, bis der Wiederaufbau beendet ist. Help fördert seit Mitte August soziale Institutionen, Kitas und Schulen.

© Johanniter/Lena Mucha Nur mit einer Reise- und ihrer Handtasche ausgestattet, gestützt von Helfer:innen der Johanniter, bahnt sich Ilse H. einen Weg durch die Schlamm- und Schuttberge in der Innenstadt von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Szenen wie diese gab es unzählige in der kleinen Stadt. Tagelang musste Ilse H. ohne Strom und fließendes Wasser ausharren, bevor sie zu ihrem Sohn gebracht werden konnte. Mehr als 2.000 Johanniter waren zeitweise in den Hochwasserregionen aktiv; viele sind weiterhin vor Ort.

© ZWST/IsraAid Schlag- und Bohrhammer sind für Entkernung von beschädigten Häusern unersetzlich. Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, ihre Partnerorganisation IsraAID Germany sowie Habitat for Humanity verleihen diese Bauwerkzeuge und helfen bei den Arbeiten.

© ASB/Zanettini Auch der ASB unterstützt betroffene Haushalte mit Gerätschaften und liefert Hunderte Bautrockner und Hochdruckreiniger in viele Orte im Katastrophengebiet: eine erste Hilfe, um die Wohnungen und Häuser zu säubern und wieder bewohnbar zu machen. Außerdem hat die Organisation Hygienesets, FFP2-Masken, Schlafsäcken und Betreuungssets für Kinder bereitgestellt.

© ADRA Deutschland e.V. Durch die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden Gift- und Schadstoffe angeschwemmt, die sich in den Häusern und Gärten abgesetzt haben. ADRA stellt den Menschen effektive Mikroorganismen (EM) zur Bekämpfung von Geruch und Schimmel bereit. So werden Häuser wieder bewohnbar und Außenflächen wie Spielplätze wieder nutzbar. Die EM kommen auch bei der Wiederherstellung von landwirtschaftlichen Flächen zum Einsatz.

© Agra Europe Das Hochwasser hat auch in vielen landwirtschaftlichen Betrieben massive Schäden hinterlassen. Felder, Höfe und Ställe wurden überspült, Ernten vernichtet und Felder mit Abwasser verseucht. Rund 1.500 Landwirt:innen und Winzer:innen sind betroffen. Unsere Bündnisorganisationen LandsAid und ADRA unterstützen regionale Betriebe mit Einmalzahlungen, von denen Reparaturen und Sanierungen von Höfen und Feldern sowie beschädigte Maschinen finanziert werden können.

© ASB/Zanettini "Ich muss erstmal zur Ruhe kommen, alle Optionen abwägen", erzählt Beate Spoo. Mit ihrer Familie betreibt sie den Veltenhof in Erftstadt-Blessem. Der Reit- und Pensionsbetrieb ist seit 68 Jahren in Familienbesitz. "Wir konnten alle Pferde evakuieren. Doch eine Reithalle steht nicht mehr", sagt sie und zeigt auf die Abbruchkante. Sie sei unendlich dankbar für die Unterstützung in den vergangenen Wochen: "Die Hilfsbereitschaft ist unbeschreiblich."

© action medeor (Symbolbild) Mit finanzieller Unterstützung von Aktion Deutschland Hilft entstehen in den kommenden Wochen in den Städten Sinzig und Bad Neuenahr-Ahrweiler sowie in der Verbandsgemeinde Altenahr insgesamt 170 Mobilheime als Übergangslösung für Familien, deren Häuser besonders stark beschädigt sind. Die mobilen Übergangshäuser sind ein wichtiger Lösungsansatz für betroffene Familien, die kommenden Wintermonate zu bewältigen.

© action medeor/Deutschland Die Fluten haben das Stromnetz im Kreis Ahrweiler schwer beschädigt. Mit dem Strom fiel die öffentliche Straßenbeleuchtung aus; nach Sonnenuntergang wurde es vielerorts dunkel. Unsere Bündnisorganisation action medeor hat mit Spenden solarbetriebene Straßenlampen für die Ortsgemeinden Rech und Dernau beschafft und installiert.

© action medeor/Deutschland Zusätzlich hat die Bündnisorganisation den "Gesundheitscontainer Kalenborn" aufgestellt und sichert damit die hausärztliche und pharmazeutische Versorgung für viele Menschen im Ahrtal. Außerdem dienen die Container als Tagungsraum für den lokalen Krisenstab; bietet eine Rezept-Sammelstelle und einen Ort für psychosoziale Angebote. Ein weiterer Container steht für Hausärzte und Apotheker bereit, deren Praxen und Geschäfte zerstört wurden.

© Adra/Claire Durch das Hochwasser wurden Keller und Teile der Wohnung von Claire H. in Ahrweiler überschwemmt. "Viele Erinnerungen gingen mit der Flut verloren", sagt sie. "Und uns steht noch viel bevor. Der Winter kommt und nicht alle haben eine feste Unterkunft für den Winter. Gas- und Stromanschlüsse hat niemand in der Straße. Ich danke ADRA und den Spendern und Spenderinnen. Es wird lange dauern, bis wir wieder ein normales Leben haben werden. Doch es ist schön, nicht alleine zu sein."

© AWO International/Deutschland Wenn in den Abendstunden Ruhe einkehrt, kommen sie: die dunklen Gedanken, Sorgen und Ängste – und die Erinnerungen an die Katastrophe. Das Hochwasser hat Menschen traumatisiert zurückgelassen. Viele wünschen sich jemanden, der sich Zeit nimmt, zuhört, mitfühlt und berät. Hierfür hat AWO International gemeinsam mit dem AWO Bundesverband und vier Bezirksverbänden das Hilfetelefon ins Leben gerufen. Die kostenfreie Hotline 0800 296 0000.

© Malteser/Dirk Moll Gespräche mit Fachpersonal sind auch hilfreich, wenn es um Sofort- und Wiederaufbauhilfen geht. Viele unserer Bündnisorganisationen – etwa die Malteser und die Johanniter – stellen finanziellen Hilfen bereit und beraten bei der Antragstellung in neu eingerichteten Büros vor Ort. Die AWO Rheinland ist entlang der Ahr mit mobilen Sozialberatungsteams unterwegs.

© Malteser/Deutschland Ingo Radtke, Koordinator der Fluthilfe bei den Maltesern, erklärt: "Herbst und Winter nahen und viele Menschen haben alles verloren und sie wissen nicht, wie sie die kalte Jahreszeit bewältigen können. Sie brauchen trockene, warme Räume zum Leben. Darum geht es jetzt in den nächsten Schritten unserer Hilfe."

© Aktion Deutschland Hilft/ich.tv Es gibt viele weitere Beispiele für die Hochwasserhilfe unserer Bündnisorganisationen vor Ort. Mehrere Organisationen sind über den Paritätischen Wohlfahrtsverband tätig. arche noVa unterstützt Sportvereine und Kindergärten beim Wiederaufbau. Die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V. sind mit Notfallpädagogik-Teams in den betroffenen Regionen unterwegs...

© Malteser/Deutschland ...und das Kinderhilfswerk Stiftung Global-Care e.V. hat eine Beratungsstelle eingerichtet, in der Kinder und Jugendliche psychosoziale Hilfe finden. Auch Schulen erhalten Spiel- und Lehrgeräte. So schaffen wir Orte, an denen die Kleinsten ein wenig Normalität finden. Außerdem ist der Paritätische Gesamtverband selbst im Hochwassergebiet aktiv. Er unterstützt soziale Einrichtungen, die von der Katastrophe betroffen sind. Sie können sich an die Landesverbände wenden und Investitionshilfen beantragen.

© ADRA Deutschland e.V. Die Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen werden noch lange auf Unterstützung angewiesen sein. Unser Bündnis wird ihnen zur Seite stehen, solange es nötig ist. Möglich ist das alles nur dank Ihrer Spende!