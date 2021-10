Angenommen, ich lebe in Bangladesch und muss mein Haus verlassen, weil Hochwasser kommt. Wo finde ich Schutz?

Normalerweise ist der sichere Unterschlupf ein paar Stunden Fußmarsch entfernt. In Deutschland wird das anders sein. Aber auch hier kommt es darauf an, frühzeitig zu warnen. Dann können die Menschen ihre Besitztümer in Sicherheit schaffen, zum Beispiel ihre Autos an einer erhöhten Stelle parken, oder wertvolle Gegenstände aus dem Erdgeschoss in den zweiten oder dritten Stock bringen. Und sie können rechtzeitig selbst woanders Zuflucht suchen.

Kann man Bangladesch und Deutschland überhaupt vergleichen? Geografie und Wetterverhältnisse sind sehr unterschiedlich.

Offensichtlich gibt es viele Unterschiede. Aber wir haben alle etwas Großes gemein: Wir sind alle Menschen. Wenn Menschen informiert und unterstützt werden, damit sie sich selbst helfen können, dann werden sie Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Schlimmste zu verhindern. Ganz sicher werden sie nicht sterben wollen. Das trifft in Deutschland ebenso zu wie in Bangladesch, für tropische Wirbelstürme wie für Überschwemmungskatastrophen.

Haben Sie in Bangladesch wegen der häufigen Überschwemmungen Siedlungsgebiete aufgeben müssen?

Wir bauen Dämme zum Schutz der Siedlungen, doch viele Menschen leben außerhalb der geschützten Zone, weil sie arm sind. Aber sie kennen das Risiko. Sobald sie eine Warnung erhalten, suchen sie Schutz – und sie sterben nicht. Sie mögen ihren Besitz verlieren, ihre Häuser und Ernten, und natürlich bringt sie das in große Schwierigkeiten. Aber sie überleben. Auch in Deutschland hätten die Menschen überleben müssen.

Auf den UN-Klimagipfeln fordern die Länder des Globalen Südens seit Jahren eine Anerkennung der durch den Klimawandel verursachten Schäden und auch eine finanzielle Kompensation. Aber es geht kaum voran – vielleicht, weil die reichen Länder bisher immer dachten, der Klimawandel würde sie selbst nicht so hart treffen. Was erwarten Sie vom im November anstehenden UN-Klimagipfel in Glasgow?

Wir erwarten, dass die Weltgemeinschaft – deutsche Staatsbürger eingeschlossen – anerkennt, dass dies ein globales Problem ist und dass wir alle solidarisch zusammenarbeiten müssen, um es zu bewältigen. Bangladesch hilft Deutschland gern dabei, sich künftig besser vor Wetterextremen zu schützen.

Da ihr ein wohlhabendes Land seid und wir bereits sehr unter dem Klimawandel leiden, solltet ihr darüber nachdenken, uns ebenfalls zu helfen – mit Geld. Wir fordern das schon seit Jahren. Aber bisher ist Deutschland in den UN-Klimaverhandlungen nicht darauf eingegangen. Das muss sich ändern. Die Überschwemmungen in Deutschland sollten euch veranlassen, eure Position zu ändern.

Was fordern Sie konkret?

Die Industriestaaten haben 2009 auf dem Klimagipfel in Kopenhagen zugesagt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zu geben, damit die armen Länder sich an die Erderwärmung anpassen können. Bisher haben sie ihr Versprechen nicht gehalten. Und sie lehnen es ab, über Finanzhilfen für Verluste und Schäden auch nur zu sprechen.

Das wird auf dem Gipfel in Glasgow ein großes Thema werden. Ich denke, wenn wir es nicht schaffen, darüber zu reden und eine Lösung zu finden, ist der Klimagipfel gescheitert.

Wenn es in den vergangenen Jahren keine Fortschritte gab, warum sollte das in diesem Jahr anders sein?

Die Ereignisse haben gezeigt, wie sehr der Klimawandel uns alle schon trifft. Die ganze Welt hat sich verändert und wir müssen einen Weg finden, damit umzugehen. Aber ich bezweifle auch, dass die Klimagipfel dafür das richtige Instrument sind. Sie finden einmal im Jahr statt. Das reicht nicht. Wir müssen jeden einzelnen Tag etwas dafür tun, uns in der neuen Welt zurechtzufinden.

Nach der Klimakonferenz von Madrid haben Sie angekündigt, die UN-Klimagipfel nicht mehr zu besuchen. Bleiben Sie dabei?

Nein, ich möchte nach Glasgow kommen, wenn ich kann. Die Klimakrise muss künftig tatsächlich wie eine Krise behandelt werden, dafür will ich mich einsetzen.

Wie groß schätzen Sie Ihre Chancen ein?

Wir werden sehen. Ich habe immer Hoffnung.





Der Klimaforscher Saleemul Huq stammt aus Bangladesch und lebt heute in London. Huq ist Senior Fellow in der Climate Change Group am International Institute for Environment and Development (IIED) und Direktor des International Centre for Climate Change and Development (ICCCAD). 2020 zeichnete in die Regierung von Bangladesch mit dem National Environment Award aus.

Dieses Interview wurde am 28. Juli 2021 auf ZEIT ONLINE veröffentlicht.

Wir danken ZEIT ONLINE und der Autorin Alexandra Endres, die uns den Text zur Verfügung gestellt haben, für die Unterstützung.