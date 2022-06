"Niger ist in großem Maß abhängig von Weizenimporten aus Russland und der Ukraine. Der Preis für Brot ist stark gestiegen und die Armen und die Mittelschicht können sich Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten", gibt Hamissou zu Bedenken.

Immer mehr Menschen in Niger sind deshalb von Armut, Arbeitslosigkeit und Hungersnot bedroht.

Fluten und Dürren beherrschen den Niger

Neben der Förderung von Jugendlichen hilft der ASB den Menschen in Niger deshalb mit Bargeld oder versorgt sie mit sauberem Wasser.

Denn Niger liegt entlang der Sahelzone und ist durch Extremwetterereignisse wie Dürren oder Überschwemmungen geprägt. In der Sahelzone ist zwar Wasser vorhanden, allerdings sehr tief unter der Erde.

Brunnen sichern Wasserversorgung

Deshalb bauen Helferinnen und Helfer Brunnen und Wassersysteme, damit die Menschen vor Ort zuverlässig mit sauberem Wasser versorgt werden können.

Anfang 2022 verteilten Hamissou und das ASB-Team 400 Wasserkanister an 80 Haushalte in zwei Dörfern in einer Gemeinde in der Region Tahoua. Unter ihnen Agali Ousman und seine Familie. Auch ihnen stattet Hamissou einen Besuch ab, um sich zu erkundigen, wie es ihnen geht.

Mit Wasserkanistern Vorräte schaffen

Agali erzählt, dass seine Familie früher ein großes Wasserproblem hatte. Die Frauen mussten jeden Tag mehrere Kilometer mit Eimern zu einem Brunnen laufen, um Wasser zu holen.

"Das war anstrengend", meint Agali und sagt erleichtert: "Mit den Wasserkanistern müssen wir uns nur noch zweimal pro Woche mit frischem Wasser versorgen." Hamissou nickt und lächelt erfreut. "Es ist schön zu hören, dass wir Agalis Familie helfen können."