Zusätzlich zu diesen Verteilungen planen die Johanniter in den kommenden Monaten eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheits- und Ernährungssituation.

So sollen zusammen mit Partnerorganisationen und den lokalen Behörden mobile Gesundheitsdienste aufgebaut und unterstützt werden, um auch abgelegene Gemeinden und Geflüchtete mit medizinischen Diensten erreichen zu können.

Hintergrund zur Situation in Mosambik

Die Provinz Cabo Delgado gehört zu den ärmsten und vernachlässigten Regionen des Landes. Die Konflikte durch die islamistischen Gruppierungen führten zu einer Vergrößerung der Armut und einer enormen Vertreibungswelle. Laut den Vereinten Nationen ist die Ernährung für 900.000 Menschen in der gesamten Region nicht gesichert.

Rund 75.000 Kinder sind akut unterernährt. Die Johanniter-Auslandshilfe ist seit dem verheerenden Wirbelsturm Idai 2019 in Mosambik aktiv. In den besonders betroffenen Provinzen Sofala, Chimoio und Beira bauten sie mit Partnern die Landwirtschaft in betroffenen Gemeinden wieder auf und stabilisierten die medizinische Versorgung in ländlichen Regionen.