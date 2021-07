Die Hochwasserkatastrophe hat die Regionen Hagen, Ahrweiler und Erfstadt besonders schwer getroffen.





Im Kreis Ahrweiler (Rheinland-Pfalz) sind mindestens 90 Menschen gestorben. Weitere Opfer werden befürchtet. Ahrweiler gilt als die am schwersten betroffene Region. Mehr als 1.000 Menschen sind derzeit nicht erreichbar bzw. werden vermisst. Es gibt mehr als 600 Verletzte.

Im Kreis Heinsberg mussten am Freitagabend Hunderte Menschen aufgrund eines Dammbruchs evakuiert werden. Die Lage ist weiterhin angespannt.

Im Rhein-Erft-Kreises konnten 170 Menschen teils mit Hubschraubern in Sicherheit gebracht werden werden. Bei Erftstadt haben Wassermassen zahlreiche Häuser zum Einsturz gebracht; größere Bodenbereiche sind eingebrochen. Auf der Bundesstraße 265 in Nordrhein-Westfalen sind zahlreiche LKW und PKW von den Fluten eingeschlossen worden und müssen geborgen werden.

In der Stadt Trier sind 670 Häuser durch das Hochwasser zerstört oder schwer beschädigt worden.



Die betroffenen Kreise in der Rheinland-Pfalz sind Ahrweiler, Mayen-Koblenz, Vulkaneifel, Bitburg-Prühm, Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich. In NRW sind under anderem die Kreise Oberbergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Mettmann, Heinsberg, Rhein-Erft-Kreis, Mülheim an der Ruhr, Euskirchen und Ennepe-Ruhr-Kreis.