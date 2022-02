von den Johannitern



Am 1. Februar 2021 hat die Militärjunta in einem Putsch die Macht in Myanmar übernommen. Seitdem befindet sich das Land in einer sich immer schneller drehenden Abwärtsspirale.

Myanmar: 13 Millionen Menschen droht Hungersnot

'Ein Viertel der Bevölkerung, rund 14,4 Millionen Menschen, werden in diesem Jahr von humanitärer Hilfe abhängig sein', prognostiziert das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (UNOCHA) in seinem neuesten Bericht. Ein Jahr nach der Machtübernahme hat sich damit die Zahl der Bedürftigen von rund 3 Millionen im Jahr 2021 fast vervierfacht.

Gründe dafür sind die wirtschaftliche Instabilität, COVID-19, eskalierende Konflikte und vor allem eine enorme Nahrungsmittelkrise. "Durch die zunehmende Gewalt und die Vertreibung der Bevölkerung können die Menschen keine Nahrungsmittel mehr anbauen", sagt Holger Wagner, Programmleiter bei der Johanniter-Auslandshilfe. "Für 13 Millionen Menschen droht eine Hungersnot."

Vertriebene leben unter schwierigsten Bedingungen

Die Johanniter sind seit 14 Jahren im Land tätig und unterstützen vor allem in den Gebieten mit ethnischen Minderheiten, wie Karen, Chin und Shan State die Bevölkerung. Hier kommt es seit Wochen zu schweren Kämpfen zwischen oppositionellen Gruppen und dem Militär. "Häuser werden niedergebrannt, Menschen verhaftet. Rund 200.000 Vertriebene sind in die Grenzregion zu Thailand geflohen oder verstecken sich in den Wäldern. Hier leben sie unter schwierigsten Bedingungen", so Wagner weiter.

"Sie zu erreichen wird mit jedem Tag schwieriger. Trotz allem tun unsere Partner ihr Bestes, um sie mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen."

Johanniter leisten Nothilfe