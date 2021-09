Am Sammelpunkt an einer Grundschule in Heimersheim nehmen die Johanniter in den ersten Tagen Daten auf, behandeln Verletzungen und reichen verzweifelten Menschen ihre Mobiltelefone, damit diese Angehörige anrufen können.

Das Leid derjenigen zu sehen, die buchstäblich mit den Kleidern auf dem Leib und oft ohne Schuhe knapp davongekommen waren, sei das Schlimmste gewesen. "Diese Schicksale belasten mich immer noch", sagt Michael Lorenz.

"Diese riesige Hilfsbereitschaft von so vielen – unglaublich toll!"

Schon kurz nach der Flut kommen Menschen aus anderen Regionen ins Schadensgebiet, um Spenden abzugeben: Telefone, Schuhe und Plüschtiere, über die sich die Kinder freuen – auch für die Einsatzkräfte Momente des Glücks:

"Diese riesige Hilfsbereitschaft von so vielen – unglaublich toll!" Neben der Freude der Kinder ist auch die Dankbarkeit der Menschen, denen sie geholfen haben, eine positive Erinnerung, die Michael Lorenz an den Einsatz hat. Ein Gegengewicht zu den verstörenden Bildern und Eindrücken. Ebenso die Erfahrung mit seinen hoch motivierten Kolleginnen und Kollegen: "Nichts geht, wenn nicht alle mitziehen. Das Team war toll, geschmeidig und einfach zu führen. Es war mir eine Ehre und ich bin sehr stolz auf alle."

Auch Helfer:innen erhalten psychosoziale Unterstützung

Seit drei Jahren ist Michael Lorenz bei den Johannitern – als Sanitätshelfer, Erste-Hilfe-Fachkraft und Fachdozent. Er hat die Organisation gewählt, weil er dort sein Bedürfnis, zu helfen, mit seinem Glauben zusammenbringen kann: "Ich hatte überlegt, wie ich der Gesellschaft etwas zurückgeben kann."

Als angehender Rettungssanitäter und Fachkraft für Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte gelingt ihm das perfekt. Vor allem seine Kenntnisse im Bereich der psychosozialen Notfallversorgung kommen Michael Lorenz als Teamführer im Hochwassergebiet zugute: Immer wieder fragt er, wie es Kolleginnen und Kollegen geht, und ermuntert sie, sich auszuruhen. Doch an Schlaf sei kaum zu denken gewesen: "Der Adrenalinspiegel war zu hoch", erinnert er sich. Und zu groß der Wunsch, den Menschen zu helfen.

Kooperation und Zusammenhalt nach Flutkatastrophe

Als besonders positiv hat der Johanniter die Zusammenarbeit der Helfenden erlebt, auch die Kooperation verschiedener Hilfsorganisationen. Die Führungen hatten dazu angeregt, ihre Ressourcen zu bündeln – mit großem Erfolg. "Persönliche Befindlichkeiten spielten keine Rolle", betont Michael. "Wir waren ein Team aus drei Einheiten, die sich vorher noch nie gesehen hatten."

Was tut der engagierte Johanniter, kaum zurück aus dem Einsatz? Er füllt eine Überweisung für die Flutopfer aus: "Jetzt brauchen die Menschen Hilfe, und das in Form von Spenden."