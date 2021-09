von Nadine Koberstein, Arbeiter-Samariter-Bund

Noch immer türmen sich in Erftstadt Schuttberge am Straßenrand. Betontrümmer und Autowracks prägen das Landschaftsbild. Mehr als zwei Monate ist es her, seit die Flutkatastrophe weite Regionen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz verwüstete, Erft und Ahr zu reißenden Flüssen anschwollen und alles mit sich rissen.

Die Flut hat tiefe Narben hinterlassen

Mittlerweile fließen Erft und Ahr wieder in ihrem schmalen Flussbett dahin, wirken friedlich. Doch die Flut hat tiefe Narben in den Seelen der Menschen hinterlassen und das Erscheinungsbild zahlreicher Ortschaften für immer verändert.

Nach den Aufräumarbeiten hat vielerorts der Wiederaufbau begonnen. Die Helferinnen und Helfer vom Arbeiter-Samariter-Bund sind mittendrin.

Unbeschreibliche Hilfsbereitschaft nach dem Hochwasser

"Ich muss erstmal zur Ruhe kommen, alle Optionen abwägen", erzählt Beate Spoo. Mit ihrer Familie betreibt sie den Veltenhof in Erftstadt-Blessem. Der Reit- und Pensionsbetrieb für Pferde ist seit 68 Jahren in Familienbesitz.

"Wir konnten alle 60 Pferde evakuieren. Doch eine Reithalle steht nicht mehr", sagt sie und zeigt auf die Abbruchkante gleich gegenüber. Sie sei unendlich dankbar für die Unterstützung in den letzten Wochen. Die Hilfsbereitschaft sei unbeschreiblich.

Helfende berichten: "In die Lage reingeworfen"

Dann stehen zwei Samariterinnen vor der Tür, verteilen Lunchpakete für Betroffene – jeden Tag 300 Stück. "Unsere Hilfe wird wahrgenommen, die Leute sind unfassbar glücklich, bedanken sich, oft mehrmals", erzählt Philipp Uhle vom ASB-Regionalverband Rhein-Erft/Düren.

"Anfänglich haben wir Müll weggefahren und klein gemacht. Kärcher, Müllbeutel und Lebensmittel verteilt. Wir haben geschaut, was gebraucht wird. Wir wurden ja auch in die Lage reingeworfen", so der Einsatzleiter weiter. Er habe alle Ausbildungen im Katastrophenschutz mitgemacht, aber das hier sei auch für die Helferinnen und Helfer eine Herausforderung gewesen.

Landwirt Joachim Richartz hat viele Tiere verloren

Joachim Richartz lebt in Erftstadt-Frauenthal, einem Stadtteil, der besonders stark von der Flut betroffen war. Der untere Bereich seines Wohnhauses, die Ställe – alles stand unter Wasser.