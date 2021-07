Nach Dauerregen durch Tief "Bernd" am Mittwoch haben Wassermassen kleine Flüsse wie die Ahr und Kyll übertreten lassen. Ganze Häuser sind eingestürzt und von den Fluten mitgerissen worden. Vier Landkreise in Rheinland-Pfalz haben den Katastrophenfall ausgerufen. In einigen Orten kommt es am Donnerstag zu Strom- und Telefonausfällen.

Verzweiflung in Rheinland-Pfalz & NRW

Ein Altenheim mit 76 Bewohnern in Hagen (NRW) wurde laut ARD wegen der Wassermassen evakuiert. Das Gebäude sei unbewohnbar geworden, sagte ein Sprecher der Stadt. Eltern werden gebeten, ihre Kinder nicht in die Kita zu schicken und auch die Ferienbetreuung an den Schulen nicht zu nutzen. "Die Leute sind verzweifelt", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Hagen.

Ahrweiler: "Unsere Priorität ist, Menschenleben zu retten"

"Die Folgen sind verheerend. Unsere allererste Priorität ist es nach wie vor, Menschenleben zu retten", sagte der Landrat des rheinland-pfälzischen Ahrweiler, Jürgen Pföhler, bei einer Pressekonferenz.