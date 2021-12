Wir als Familie haben Methoden zum Umgang mit der Katastrophe gefunden: Wir essen abends oft zusammen, gehen spazieren und versuchen so, etwas Normalität zu schaffen. Und wir tauschen uns viel aus: Was haben wir heute erreicht? Wie geht es voran? Das gibt uns Kraft.

Danke an alle, die helfen

Es ist so viel Hilfe angekommen und so viel Unterstützung. Auch das Miteinander in der Nachbarschaft hätte ich mir nie so vorstellen können. Manchmal waren Leute da, die ich gar nicht kannte. Ich habe dann gefragt: Wer war das denn? Und dann hieß es: Die waren einfach da zum Helfen. Für das, was da an Zusammenhalt passiert ist, fehlen mir manchmal immer noch die Worte."



Petra und Franz-Josef Bertram leben in Esch, Rheinland-Pfalz. Sie helfen ihrer Familie, deren Häuser in Dernau und in Grafschaft wieder bewohnbar zu machen.

Das Haus in Esch soll vor Weihnachten bezugsfertig sein. Im Haus in Dernau läuft inzwischen eine provisorische Heizung. Dadurch ist die Luftfeuchtigkeit gesunken.



Das Gesprächsprotokoll entstand im November auf Grundlage eines Interviews von Aktion Deutschland Hilft mit Petra Bertram. Die 56-Jährige möchte diesen Text lieber ohne ihr Foto veröffentlichen.