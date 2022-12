von IsraAID Germany/ZWST/Aktion Deutschland Hilft



Schwere Raketenangriffe, zerstörte Infrastruktur und ein nahender Winter – die notleidende Bevölkerung in der Ukraine steht vor großen Herausforderungen.

Ein Winter ohne Heizung, Strom und Wasser

"Ohne Strom, Heizung und wiederaufgebauter Gebäude sind die Menschen nicht ausreichend auf den Winter und die kalten Temperaturen vorbereitet", sagt Darya Romanenko, Projektkoordinatorin von IsraAID Germany. "Jeder weitere Angriff, jeder weitere Beschuss verschlimmert ihre Notlage zunehmend."

Über 40 Prozent der Energieinfrastruktur sind mittlerweile durch die russischen Angriffe in der Ukraine beschädigt oder zerstört worden. In vielen Teilen des Landes fällt der Strom aus. Folglich gib es auch Engpässe in der Wasserversorgung und Ausfälle bei den Heizungssystemen. Im kommenden Winter wird die ukrainische Bevölkerung mehr denn je auf humanitäre Hilfe angewiesen sein.

IsraAID Germany hilft mit Öfen und Wärmepacks

IsraAID Germany, ein zentraler Partner der Bündnisorganisation Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWST), unterstützt die betroffenen Menschen bis weit in den Osten des Landes: "Im Rahmen der Winterhilfe haben wir bereits warme Kleidung und Decken nach Charkiw geliefert", berichtet Darya.

"Nun folgen Öfen zum Heizen und Kochen. Außerdem werden wir Wärmepacks für die Zivilbevölkerung und weitere Ausrüstungen für Schutzbunker, insbesondere spezielle zum Heizen und Kochen geeignete Brennstoffe liefern. Wir werden Bombenschutzräume ausstatten, aber auch Orte, an denen die Menschen in der Umgebung heizen können", ergänzt sie. Fast täglich steht die 29-Jährige Darya im Austausch mit dem mittlerweile weit verzweigten und engen Partnernetzwerk in der Ukraine.

Nothilfe Ukraine: Wiederaufbau wappnet für den Winter

Auch durch den Wiederaufbau wichtiger Infrastruktur soll den Menschen geholfen werden, die kalte Jahreszeit so gut wie möglich zu überstehen. Wichtig sind dabei Gebäude für schutzbedürftige Gruppen wie Kinder. Gemeinsam mit der ukrainischen Partnerorganisation District One hat IsraAID Germany den Wiederaufbau eines Kindergartens in der Gemeinde Hostomel nahe Kiew realisiert.