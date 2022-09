von IsraAID Germany/Aktion Deutschland Hilft



Während in vielen Orten der Ukraine weiterhin Kämpfe stattfinden, versuchen die Menschen anderenorts, in einen Alltag zurückzufinden. IsraAID Germany, Partner der Bündnisorganisation Zentralwohlfahrtstelle der Juden (ZWST), ist seit Beginn des Krieges im Februar in der Ukraine im Einsatz und berichtet hier über die aktuelle Lage und die laufenden Hilfsprojekte vor Ort.

Die Zerstörung zeigt ihre Ausmaße

Zuletzt war IsraAid Germany in Irpin, Bucha und Mostyshche im Einsatz, um sich etwa ein Bild von den Schulen und Kindergärten zu machen. Die Zerstörung ist dort sichtbar – und der Krieg dauert an: Erst Ende Juli wurde das Krankenhaus in Mykolajiw, die modernste Notaufnahme der Region, beschossen.