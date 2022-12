Ich heiße Olesia und mich hat der Krieg hierhergebracht. Russland hat die Ukraine angegriffen und für meine Familie und mich gab es keine Sicherheit mehr. Ich habe meine Heimat mit meinen beiden Kindern verlassen. Ich wusste zuerst nicht, wo wir hinsollen. Da ich Bekannte in Berlin hatte, kamen wie hierher.

Die Entscheidung zu fliehen war schwierig: Ich hatte mein eigenes Geschäft, uns ging es rundum gut. Nach der Ankunft in Deutschland befand ich mich in einer Art Loch. Wir wussten nicht, wo wir sind, warum und vor allem, wie es für uns weitergeht. Alles war so schlimm. Es fehlten Selbstwirksamkeit, Stabilität und Zugehörigkeit. Ich realisierte schnell, dass ich Menschen um mich herum brauche, Freunde und Gespräche. Auf der Suche danach bin ich hier bei IsraAID Germany gelandet.

Ich habe am Leadership Programm, Frauenzirkeln und weiteren Workshops teilgenommen. Mittlerweile leite ich als eigenes Projekt einen Textilworkshop. Es ist eine offene Gruppe für Kinder und Erwachsene, gemeinsam stellen wir aus Textilien neue Sachen her. So muss man nicht alles neu kaufen.

Auf diese Art etwas zurückgeben zu können, ist ein Privileg für mich. Ich empfinde sehr viel Dankbarkeit. Die staatliche Unterstützung in Deutschland ist sehr groß. Auch die Menschen um uns herum haben uns so viel gegeben. Ehrlich gesagt hatte ich früher ein anderes Bild von Deutschland.

Unser Basisbedarf ist gedeckt, insofern geht es uns sehr gut. Doch die Ungewissheit, was die Zukunft bringt und die Nachrichten aus der Ukraine, die die ganze Zeit auf uns einprasseln – das alles ist eine emotionale Achterbahn. An das, was morgen kommt, wagt man gar nicht zu denken. Ich möchte eines Tages in die Ukraine zurückkehren, doch das aktuelle Motto lautet Carpe Diem. Es gibt nur das Heute.