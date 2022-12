© IsraAID Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Menschen haben Angst um ihr Leben und um ihre Zukunft. Ihre Spenden schenken Hoffnung: Dank Ihrer unfassbaren Solidarität stehen wir den Kindern, Frauen und Männern aus der Ukraine zur Seite! Bild 1/19 Mit dem Download stimme ich den Nutzungsbedingungen zu. | Download

Gewalt, Angst, Zerstörung: Das hinterlässt der Angriff der russischen Regierung. Hunderttausende Menschen aus der Ukraine versuchen, Schutz und Sicherheit zu finden.

Die Flüchtenden sind vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen. Viele weinen und sind verzweifelt. Sie mussten geliebte Freund:innen und Familienangehörige zurücklassen: Männer zwischen 18 und 60 dürfen die Ukraine nicht verlassen und sind verpflichtet, ihr Land zu verteidigen.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, schnell und koordiniert helfen wir in der Ukraine, den Nachbarländern und in Deutschland. Ihre Spende macht das möglich!

21 Hilfsorganisationen aus unserem Bündnis sind an dem gemeinsamen Einsatz für die Menschen aus der Ukraine beteiligt. Hilfstransporte der Malteser haben unter anderem Feldküchen und -betten, Zelte und Decken ins Krisengebiet geliefert.

Ebenfalls mit LKWs bringen die Johanniter Hilfe ins Krisengebiet: "Von unseren Partnern in Ungarn und Rumänien haben wir den Hilferuf nach Decken, Schlafsäcken und Isomatten erhalten, die dringend gebraucht werden, um die Menschen bei den winterlichen Temperaturen versorgen zu können", berichtet Ulrich Kraus, der Koordinator für die Hilfslieferungen, in den ersten Wochen des Krieges.

Auch die Hilfe der Bündnisorganisation action medeor kommt dort an, wo sie dringend benötigt wird: bei den Menschen aus und in der Ukraine. Die Bündnisorganisation liefert regelmäßig medizinisches Material und Medikamente. Um das medizinische Personal vor Ort zu unterstützen, wurden auch mobile Röntgengeräte und Krankenwagen in die Ukraine gebracht.

Der Bundesverband Rettungshunde unterstützt die Geflüchteten mit Hygienekits – und mit Windeln für Babys und Kleinkinder. Eine große Hilfe für Mütter, die jetzt allein mit ihren kleinen Töchtern und Söhnen unterwegs sind.

Die Hilfe unserer Bündnisorganisation Habitat for Humanity ist in den Grenzgebieten angekommen: Helfer:innen verteilen Heizstrahler und Radiator-Heizungen, die den Menschen in Notunterkünften Wärme schenken.

Viele Menschen in umkämpften Orten harren in unterirdischen Schutzräumen aus. Schon in den ersten Wochen des Krieges hat TERRA TECH den Menschen in der Hauptstadt Kiew beigestanden und sie mit Matratzen, Decken, Winterkleidung, Schlafsäcken und Nahrung versorgt.

Leben retten und Leid lindern, unabhängig von Herkunft, Alter, Religion oder Geschlecht: Das ist der Kern humanitärer Hilfe. Auch ältere Frauen und Männer, Menschen mit Behinderung und Angehörige von Minderheiten lassen wir nicht zurück.

Alberto Roca (links) arbeitet bei World Vision in Rumänien. Über die Lage an der Grenze sagt er: "Viele Mütter müssen das Erlebte erst einmal verarbeiten. Sie müssen sich jetzt ohne ihren Partner um die Kinder kümmern. Mädchen und Jungen haben plötzlich keine Familie mehr, das ist belastend." Unsere Bündnisorganisation leistet psychosoziale Unterstützung.

Stefan Brand von CARE hatte in Polen viele bewegende Begegnungen mit Geflüchteten. Es sei aber sehr wichtig, den Menschen trotz ihres Schicksals auf Augenhöhe zu begegnen. "Die Ukrainer:innen wirken auf mich wie ein sehr stolzes und widerstandsfähiges Volk. Das sollten wir den Menschen auf keinen Fall nehmen", sagt Brand.

Viele Familien haben eine anstrengende Flucht hinter sich. An der polnischen Grenze verteilt unter anderem ADRA Pakete mit Kleidung, Lebensmitteln und Gutscheinen für lokale Geschäfte. Diese können die Menschen für die Dinge einlösen, die sie gerade dringend benötigen.

Die vergangenen Monate haben bei vielen Menschen auch seelische Spuren hinterlassen. In Rumänien unterstützt eine Partnerorganisation von ZWST Kinder und Erwachsene durch Kunsttherapie und Gesprächsrunden, das Geschehene besser verarbeiten zu können.

Mehrere Bündnisorganisationen (ADRA, Arbeiter-Samariter-Bund, AWO, DPWV, Johanniter, Malteser, ZWST und Freunde der Erziehungskunst) stehen Geflüchteten in Deutschland zur Seite. Beispiele für die vielfältige Hilfe: rechtliche und psychosoziale Unterstützung, Vermittlung von Kita-Plätzen und Aufbau von Unterkünften.

Niemand weiß, wie lange der Krieg noch dauern wird. Diese Ungewissheit ist eine große Belastung für die Menschen in der Ukraine. "Wir wissen, dass Menschen aus aller Welt an uns denken. Das ist ein Zeichen für uns, dass wir nicht alleine sind", sagt Igor Bangura, ein ukrainischer Pastor, mit dem World Vision in Lwiw zusammenarbeitet.

Ihre Spende schenkt Hoffnung in Zeiten des Kriegs. Lassen Sie uns der Gewalt einen Akt der Menschlichkeit entgegensetzen. Jeder Beitrag zählt! Unser gesamtes Bündnis sagt DANKE!