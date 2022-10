HelpAge, Bündnisorganisation von Aktion Deutschland Hilft, unterstützt vor Ort insbesondere ältere Frauen und Männer. Länderdirektorin Tatiana Sorocan spricht im Interview darüber, wie diese Hilfe aussieht.



Aktion Deutschland Hilft: Mehr als 94.000 Geflüchtete aus der Ukraine sind in der Republik Moldau registriert. Wie geht es den Menschen im Moment?

Tatiana Sorocan: Viele Menschen sind besorgt angesichts der anstehenden Wintermonate und der aktuellen Angriffe in der Ukraine. Zuletzt war die Zahl der Geflüchteten in der Republik Moldau relativ stabil. Und immer mehr hatten gehofft, bald in ihre Heimat zurückkehren zu können.

Wir rechnen nun damit, dass wieder mehr Menschen Zuflucht in Nachbarländern suchen. Von Anfang an kamen in die Republik Moldau viele Geflüchtete aus dem nahen Odessa – einer Stadt am Schwarzen Meer, die im Konflikt als strategisch wichtig gilt.

Bei HelpAge haben Sie vor allem die Bedürfnisse älterer Menschen im Blick. Was unterscheidet diese Gruppe von anderen?

Es wird geschätzt, dass es unter den Geflüchteten in der Republik Moldau 13.500 Menschen gibt, die 65 und älter sind. Um mehr über ihre Bedürfnisse zu erfahren und entsprechend reagieren zu können, haben wir fast 500 Frauen und Männer befragt.

Daraus ging unter anderem hervor: 82 Prozent der Befragten haben gesundheitliche Probleme wie Bluthochdruck oder Diabetes. Außerdem leben viele ältere Menschen mit Behinderungen: Sie sind in ihrer Mobilität eingeschränkt, haben Schwierigkeiten beim Sehen, Hören, Sprechen oder leiden an Demenzerkrankungen. Sie sind vor allem bei Verwandten oder Bekannten untergekommen. Nur wenige können sich Mieten oder Hotels leisten.