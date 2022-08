von Aktion Deutschland Hilft

Sechs Monate nach Ausbruch des Krieges am 24. Februar geht die groß angelegte Hilfsaktion für die Ukraine in eine neue Phase: Trotz der aktuellen Sommerhitze bereiten viele Organisationen im Bündnis Aktion Deutschland Hilft schon intensiv die Winterhilfe für die Not leidende Bevölkerung vor.

"Das ist von elementarer Bedeutung, sonst wird nicht nur der Krieg, sondern auch der Winter weitere Menschenleben fordern," sagt Manuela Roßbach, Vorständin von Aktion Deutschland Hilft, einem Zusammenschluss aus mehr als 20 Hilfsorganisationen.

Tausende Menschen erhalten Winterhilfe

Rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit unterstützen die Bündnisorganisationen mit ihrer Winterhilfe Zigtausende Frauen, Männer und Kinder in Not, die teilweise in Ruinen leben müssen. Renovierungsarbeiten sollen im Krieg beschädigte Privathäuser, Kindergärten und Schulen winterfest machen: Fenster und Türen werden ersetzt, Dächer und Wände ausgebessert, Gebäude isoliert und Heizungen repariert.

Auch Sammelunterkünfte für Binnenflüchtlinge, Gemeinschaftszentren und leerstehende Gebäude wie ehemalige Sanatorien werden soweit instandgesetzt, dass winterfester Wohnraum entsteht.

Heizgeräte und warme Kleidung für Menschen aus der Ukraine

Helfer:innen verteilen außerdem Heizgeräte und feste Brennstoffe, warme Kleidung, festes Schuhwerk, Decken und Matratzen. Von den Hilfsorganisationen aus dem Bündnis haben unter anderem CARE, die Johanniter, Malteser International, AWO International und der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Programme für die Winterhilfe erarbeitet.