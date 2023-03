ADRA ist seit 27 Jahren im Jemen aktiv. Wie unterstützt Ihre Organisation die Menschen aktuell?

Wir sind im Norden und Süden aktiv, in insgesamt zwölf Gouvernements. 2022 haben wir mit unseren Projekten mehr als 1,5 Millionen Menschen erreicht. Wir ermöglichen ihnen zum Beispiel Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Trinkwasser und Nahrung. Ein großer Teil der Hilfe richtet sich an unterernährte Kinder.

Viel Infrastruktur ist durch den Krieg zerstört worden. Wir unterstützen den Wiederaufbau von Gesundheitseinrichtungen und Krankenhäusern. Es gibt nach den vergangenen Jahren sehr viele Menschen, die psychologische Unterstützung brauchen.

Ein weiteres Ziel ist, die Menschen langfristig unabhängig von humanitärer Hilfe zu machen. Dafür unterstützen wir zum Beispiel Landwirte, ihren Ertrag zu vergrößern, und Frauen, die ihre Männer im Krieg verloren haben, ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.

Obwohl so viel zu tun ist, herrscht in unserem Team viel Optimismus und Tatendrang. Damit unsere Arbeit langfristig wirkt, ist ein Friedensabkommen entscheidend.

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus?

Wir arbeiten fast 24/7 – so ist das in der Nothilfe. Jeder Tag ist anders. Das Hauptziel meiner Arbeit ist, dass die Geschichten der Menschen aus dem Jemen gehört werden. Am liebsten besuche ich Projekte, spreche mit den Menschen persönlich. Alle sind mir gegenüber – einer Frau aus Paraguay – sehr neugierig und freundlich.

Wie ist es für Sie als Frau im Jemen zu leben und zu arbeiten?

Das Leben als Frau ist das Eine. Das Andere ist, in einem Land zu leben, in dem Krieg herrscht. Ich kann mich hier nicht mit Freunden in einem Restaurant treffen und nach Hause kommen, wann ich will. Für humanitäre Helfer bestehen große Sicherheitsbeschränkungen.

Die Kultur in meiner südamerikanischen Heimat ist fast das genaue Gegenteil zur arabischen Welt. Meine Garderobe, mich zu verschleiern, war eine große Veränderung. Aber es ist wichtig, sich der Kultur anzupassen und auch, um aus Sicherheitsgründen nicht aufzufallen. Noch herausfordernder ist der Alltag aber für meine jemenitischen Kolleginnen.