Und heute? Unter all den Krisen und Konflikten, die weltweit zu Vertreibung und Not führen, dort, wo Menschen um ihr Leben fürchten müssen, hat der Jemen einen dauerhaften unrühmlichen Spitzenplatz eingenommen. Der seit 2015 andauernde Bürgerkrieg hat dazu geführt, dass 80 Prozent der Bevölkerung, insgesamt rund 20 Millionen Menschen, auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Die Wirtschaft liegt seit Jahren am Boden.

Tausende Jemenitinnen und Jemeniten haben ihre Arbeit verloren und Tagelöhnerinnen und Tagelöhner finden aufgrund von Kämpfen, Ausgangssperren und Restriktionen im Land kaum mehr eine Beschäftigung. Am härtesten betroffen – wie in allen Krisen – sind Frauen und Mädchen. Ihre Versorgung und Unterstützung, wie die Versorgung vieler Millionen Menschen insgesamt, ist im Jemen von den Vereinten Nationen und von Hilfsorganisationen abhängig.

Leben in überfüllten Unterkünften, Ruinen und unter Planen

Seit Beginn des Bürgerkrieges sind über vier Millionen Menschen innerhalb des Landes geflohen. In überfüllten Unterkünften, Bauruinen und in mit Planen zusammengezimmerten Zelten suchen sie Schutz. Im ganzen Land verteilt, hausen so Vertriebene in Tausenden Zeltstädten.

Es fehlt den Menschen an fast allem: Nahrung, sauberem Wasser, sanitären Einrichtungen und medizinischer Hilfe. Auch in den benachbarten Gastgemeinden stehen die Menschen nach Jahren des Krieges und der Wirtschaftskrise vor dem Nichts. Sie zu unterstützen, ist genauso wichtig, wie die Hilfe für Binnenflüchtlinge.

Humanitäre Hilfe unter Lebensgefahr

Dabei ist humanitäre Hilfe in kaum einem Land so gefährlich und komplex wie im Jemen: Kampfhandlungen, Bombardierungen und Entführungsdrohungen beeinträchtigen den Zugang zu der notleidenden Bevölkerung und erschweren die Beschaffung von Hilfsgütern. Humanitäre Helferinnen und Helfer arbeiten teilweise unter Lebensgefahr. Dennoch ist unsere Mitgliedsorganisation CARE seit vielen Jahren vor Ort.

Mehr als 400 Kräfte arbeiten in rund 40 Hilfsprogrammen täglich an einer Verbesserung der humanitären Lage. Geographische Schwerpunkte bilden dabei Hodeidah, Marib, Taizz, Al Ma'fer, Lahj, Aden und die Hauptstadt Sanaa.

Die zahlreichen Nothilfemaßnahmen sind vielfältig und auf die jeweilige Notsituation und Region zugeschnitten: So verteilen Helferinnen und Helfer Nahrungsmittel und Trinkwasser, bauen Wasserleitungen und sanieren Brunnen. Teilweise verteilen sie auch Bargeld, damit sich Betroffene dringend benötige Dinge des täglichen Lebens selbst beschaffen können – was ihre Selbstbestimmung wahrt.

CARE-Helferin Mona: "Cholera, Malaria und nun auch COVID-19"