von Aktion Deutschland Hilft



Zum Jahrestag der Hochwasserkatastrophe am 14./15. Juli zieht das Bündnis Aktion Deutschland Hilft eine positive Zwischenbilanz: "Immer wieder wurden und werden in der Öffentlichkeit kritische Stimmen laut, dass die Hilfe nicht oder zu langsam ankomme. Doch nach knapp einem Jahr und angesichts der Größe der Naturkatastrophe können wir sagen, dass unsere Bündnisorganisationen sehr viel in sehr kurzer Zeit geleistet haben", betont Manuela Roßbach, geschäftsführende Vorständin von Aktion Deutschland Hilft.

"Dabei ist wirksame, nachhaltige Hilfe mehr als die Nothilfe der ersten Stunde. Die Nothilfe war der Sprint. Jetzt steht uns der Marathon bevor: der Wiederaufbau. Auch dafür werden wir Spenden einsetzen und weiterhin nah bei den Menschen bleiben."

Über 282 Millionen Euro Spenden für die Hochwasserhilfe

Das Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz löste eine überwältigende Solidarität mit den betroffenen Menschen aus, die ihr Zuhause, ihre Existenz und ihre vertraute Umgebung verloren haben: 282,2 Millionen Euro vertrauten Privatpersonen und Unternehmen dem Bündnis deutscher Hilfsorganisationen für Nothilfe und Wiederaufbau an – das ist die höchste Spendensumme in der 21-jährigen Geschichte des Zusammenschlusses.

Dank dieser beeindruckenden Unterstützung konnten die mehr als 20 Bündnisorganisationen vom ersten Tag an professionelle Hilfe leisten, die bis heute wirkt und ankommt. "Wir danken von ganzem Herzen allen, die durch ihre Spende Hilfe in gewaltigem Ausmaß ermöglicht haben und weiterhin ermöglichen", sagt Manuela Roßbach.

Finanzielle Soforthilfen, Mobilheime und Gesundheitscontainer

9.000 Helfer:innen waren bisher in gut 300 vom Hochwasser verwüsteten Städten, Kreisen und Gemeinden im Einsatz. Unmittelbar nach der Katastrophe halfen sie bei der Rettung von Menschen und verteilten unter anderem Wasser und Lebensmittel, Schlafsäcke, Werkzeug und Bautrockner. 35 Millionen Euro finanzielle Soforthilfen wurden bis heute an Privatpersonen überwiesen – die Zahlungen gehen weiter.

Inmitten zerstörter Infrastruktur webten die Bündnisorganisationen von Aktion Deutschland Hilft ein dichtes Hilfsnetz, das die Menschen bis heute auffängt: 322 beheizbare Mobilheime bieten Familien, Senioren und Alleinstehenden, deren Zuhause unbewohnbar wurde, eine sichere Unterkunft auf Zeit.

In Arzt- und Apothekencontainern erhalten Kranke Medikamente und ärztliche Versorgung. Ein Hebammenmobil steht schwangeren Frauen bei. Über 250 Institutionen und Vereine wie Seniorenheime, Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und Freiwilligennetzwerke wurden ebenfalls mit Spenden von Aktion Deutschland Hilft unterstützt.

Der Wiederaufbau hat begonnen

In der Wiederaufbauphase, die gerade begonnen hat und noch Jahre dauern wird, stehen drei Dinge im Fokus: