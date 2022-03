Als eine von 160 Familien wurde sie von unserer Bündnisorganisation Arbeiter-Samariter-Bund ausgewählt. Vor allen Witwen und Menschen mit Behinderung wollten die Helferinnen und Helfer mit ihrem Programm in Sinjar dabei unterstützen, nach ihrer Rückkehr ein selbstbestimmtes Leben aufbauen zu können.

Mit 15 Geflüchteten in einem Zelt

Als in der Nacht zum 3. August 2014 der Islamische Staat (IS) die Stadt Sinjar angriff, blieb Sanam und ihren Kindern nur die Flucht: Ihr Haus und ihren damaligen Viehbestand ließ sie zurück. Ihr Mann und die Söhne ihres Bruders wurden vom IS getötet. Schutz fand die Familie in Sardashte, wo sie in einem Flüchtlingscamp unterkamen.

Mit weiteren 15 Geflüchteten mussten sie sich drei Jahre lang ein Zelt teilen. Erst 2017, als die kurdischen Streitkräfte Sinjar vom IS befreit hatten, war an eine Rückkehr zu denken. Doch die einst verlassene Heimatstadt war bei Ankunft kaum wiederzuerkennen: "Nahezu alle Häuser waren zerstört oder verbrannt, die Straßen verwüstet und die Tiere gestohlen", erinnert sich Sanam.

Das beste Ghee in Sinjar