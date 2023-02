Eine von ihnen ist Tamara Novohatskaya. Die 89-Jährige lebte bis vor Kurzem in der Nähe von Bakhmut und wurde nach dem Beschuss des Orts in ein HI-Partner-Zentrum evakuiert.

"Ich bin sehr dankbar für die psychologische Erste Hilfe, die Handicap International leistet. Ich trauere sehr, ich habe mein Haus und mein Hab und Gut verloren. Ich erlebe einen schrecklichen Krieg, in dem Menschen in meiner Nähe gestorben sind. Es ist schwer für mich, das zu vergessen. Dank der Psychologen habe ich jemanden, mit dem ich diesen Schmerz teilen und weinen kann. Ich bin ihnen dankbar, dass sie mir zuhören und Mitgefühl zeigen. In solchen Momenten braucht man wirklich eine menschliche Unterstützung", berichtet die alte Frau, deren Haus von einer Rakete getroffen wurde.

Menschen mit Behinderung und Schwerverletzte nicht vergessen

Angesichts des enormen Bedarfes an psychologischer Betreuung wird Handicap International ihre Programme in der Ukraine weiter ausbauen. Die Schwerpunkte liegen dabei nicht nur bei Binnengeflüchteten und bei Kindern, sondern auch bei der Hilfe für Menschen mit Behinderung oder Verletzungen.