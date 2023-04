Oktober 2022: "Wir konnten uns aus den Trümmern retten"

Eine junge Frau, die aus der Region Donezk vertrieben worden war, wandte sich an die Psychologinnen der Hotline.

"Mein Mann und ich wollten das Haus möglichst nicht verlassen. Obwohl es lange Zeit weder Strom, Gas noch Wasser gab. Wir holten Wasser aus dem nahe gelegenen Stausee und kochten unser Essen auf dem Feuer im Freien. Wann immer es möglich war, schickten uns unsere Freunde Lebensmittelpakete.

Aber das war sehr schwierig, weil nur wenige Menschen in unsere Stadt kommen. Dann schlugen mehrere Raketen in unser Haus ein. Es war am Abend, wir waren im Haus. Schon nach der ersten Rakete war das ganze Haus zerstört. Wir konnten uns aus den Trümmern retten und haben wie durch ein Wunder überlebt. Während wir uns retteten, schlug die zweite Rakete in die Überreste des Hauses ein, und das Feuer brach aus.

Mein Mann und ich waren verwundet, konnten aber noch laufen, und so gingen wir Fuß zur Wohnung unserer Verwandten am anderen Ende Stadt. Am Morgen kehrten wir zu unserem zerstörten Haus zurück, um zu sehen, ob einige Dinge und Dokumente erhalten geblieben waren. Aber alles war niedergebrannt. Wir verließen die Stadt in den Kleidern, die wir an diesem Tag getragen hatten.

Die Psychologin unterstützte die junge Frau dabei, sich zu stabilisieren und den Stress zu reduzieren. Bei den Gesprächen stellte sich heraus, dass die junge Frau Verwandte hat, die ihr beispielsweise mit einer Wohnung helfen konnten.