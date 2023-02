Zusammen mit lokalen Partnerorganisationen organisiert action medeor diese lokalen Beschaffungen – und noch viel mehr. Die Organisation Your City beispielsweise betreibt mit Unterstützung durch action medeor in der südukrainischen Hafenstadt Odessa eine Sozialapotheke, die Medikamente kostenfrei an Bedürftige ausgibt.

"Das Konzept ist exzellent organisiert, es erreicht 450 Menschen pro Woche und funktioniert inzwischen sogar mit zwei Filialen", berichtet Peruvemba. Und es sei wichtig für die Menschen.

"In der Ukraine sind die Kosten für Energie und Lebensmittel extrem gestiegen, gleichzeitig funktionieren die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr wie früher. Viele Kriegsflüchtlinge, aber auch viele Rentnerinnen und Rentner können sich Medikamente daher nicht mehr leisten, die sie aber zum Überleben brauchen", berichtet Peruvemba, "wir erbringen hier einen substanziellen Beitrag zur Verbesserung der Lebensumstände."

Lokale Partner versorgen Menschen auf den Dörfern und in Vororten

Ein weiterer Kooperationspartner von action medeor ist die Organisation Farwater, die ebenfalls im Raum Odessa tätig ist, allerdings nicht in der Stadt, sondern in den Dörfern und Vororten. "Hier leben viele Menschen, die aus den umkämpften Regionen Mykolaiew und Cherson fliehen mussten", schildert Peruvemba.

"Sie leben in verlassenen Häusern, oft unter extrem schlechten Bedingungen ohne Heizung und Waschgelegenheit." Zusammen mit seinen lokalen Partnern versorgt action medeor diese Menschen daher mit Lebensmitteln, Öfen und Hygieneartikeln.

Und wie wird es in den nächsten Wochen und Monaten weitergehen?

"Soweit es die Sicherheitslage zulässt, werden wir unsere Hilfsprojekte auf die Regionen Mykolaiew und Cherson ausweiten", kündigt Peruvemba an. "Und wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass die Menschen medizinisch versorgt werden. Daher planen wir die Errichtung einer temporären Erstaufnahmeklinik in den genannten Regionen."

Die ersten Überlegungen zu geeigneten Standorten für eine solche Einrichtung sind bereits in vollem Gange. "Insgesamt", so Peruvemba, "werden wir in der Ukraine allerdings noch Monate, wenn nicht Jahre mit dem Wiederaufbau der zerstörten Infrastruktur beschäftigt sein."