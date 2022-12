von Malteser International/Aktion Deutschland Hilft



"Oma Nina, warum hast du vier Hunde?", fragt der Fotograf der Malteser bei seinem Besuch. Ohne lange zu überlegen, antwortet die 82-Jährige scherzhaft: "Ich bin nur ein junges Mädchen. Die sind für den Fall, dass sie mich stehlen wollen."

Nina Navídríz lebt im Dorf Korobochkine, rund 50 Kilometer südöstlich der Stadt Charkiw. Im Frühjahr zerstörte ein Raketenangriff mitten in der Nacht ihr Haus, in dem sie schlief. Wie durch ein Wunder überlebte sie.

"Wenn ich aufwache, fange ich sofort an zu beten"

Oma Nina ist sehr religiös und ist sich sicher, dass es Gott war, der sie vor dem Tod bewahrt hat. Vor dem Angriff besaß sie ein Notizbuch, in das sie auf Anraten eines örtlichen Priesters die Namen von toten und lebenden Kirchenmitgliedern eintrug und für sie betete.

Bei dem Angriff auf ihr Haus verbrannte dieses Notizbuch, und so legte Oma Nina ein neues an, in das sie all jene einträgt, für die sie jetzt betet. "Wenn ich aufwache, fange ich sofort an zu beten, und das Letzte, was ich tue, bevor ich einschlafe, ist auch zu beten, den ganzen Tag lang. Vor dem Krieg, als es noch hell war, konnte ich die ganze Nacht beten", sagt sie.

Krieg Ukraine: Oma Nina lebt in ihrer Scheune

Die 82-Jährige weigert sich, ihr Dorf zu verlassen, indem sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann lebte und mit dem sie so viele Erinnerungen an ein glückliches Leben vor dem Krieg verbindet. Sie zog in eine Scheune.

"Für die Menschen, die schon seit Monaten mitten im Krieg leben, die die Besatzung und heftigen Beschuss erlebt haben, ist es sehr schwierig, sich zu erholen. Aber trotz allem, was sie erlebt haben, verlieren sie nicht den Glauben und leben ihr Leben weiter – so weit wie möglich unter den derzeitigen Bedingungen", berichtet Lisa Schoenmeier, Länderleitung für die Ukraine bei Malteser International.

Acht Hühner, eine Ziege und ein Gemüsegarten