"Dieses Projekt ist wichtig, weil es dazu beitragen wird, die unsichtbaren Wunden zu heilen, die dieser Krieg bei vielen Kindern und Jugendlichen hinterlassen hat", sagt S.E. Fra’ Alessandro de Franciscis, Großhospitalier des Souveränen Malteserordens, der zuständiges Mitglied der Ordensregierung für karitative und soziale Werke ist.

"Besonders freut mich, dass wir unsere Kräfte bündeln und gemeinsam Menschen in Not zur Seite stehen. Es ist ein Zeichen der Einheit. Wenn die Welt durch Konflikte und Unsicherheit gespalten ist, ist es umso wichtiger, dass wir als Christen fest als eine Familie hinter dem Kreuz stehen und denen zur Seite stehen, die unsere Unterstützung benötigen."

Ukraine: Ein Zeichen der Hoffnung

Die sechs Fahrzeuge werden mit den Logos der fünf Organisationen unterwegs sein, die alle das weiße achtspitzige Kreuz tragen. "Dieses Symbol ist weithin als Zeichen der Hoffnung und der Sicherheit für Menschen in Not bekannt. Es steht für eine Vision der Menschenwürde, insbesondere in Zeiten und an Orten des Leidens", so Christian Meyer-Landrut, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Das bis Mitte 2023 laufende Projekt wird finanziert von der Deutschen Assoziation des Souveränen Malteserordens sowie dem Österreichischen Hilfsdienst des Ordens, dem Johanniterorden in Deutschland, den Niederlanden und Schweden, sowie dem Schweizer Hilfsdienst des Johanniterordens, und dem im Commonwealth verbreiteten Order of St. John.

Zusammen repräsentieren diese Orden alle legitimen Nachfolger des ursprünglichen, dem heiligen Johannes geweihten Hospitalordens, der gegründet wurde, um den Armen und Kranken in Jerusalem vor dem ersten Kreuzzug zu dienen.

Die Hilfsdienste der Orden sind in der ganzen Welt tätig, wo sie jedes Jahr Millionen von Menschen in Not helfen, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, Religion, Politik oder Nationalität.

Hintergrund zum gemeinsamen Hilfsprojekt

Malteser International: Malteser International (MI) arbeitet als internationale humanitäre Hilfsorganisation. Sie ist ein Hilfswerk des katholischen Malteserordens und erfüllt besonders den Ordensauftrag "Hilfe den Bedürftigen".

Seit mehr als 60 Jahren ist es die Kernaufgabe, die Gesundheit und Lebensumstände von notleidenden und vertriebenen Menschen weltweit zu verbessern. MI leistet akute Not- und Katastrophenhilfe, begleitet den notwendigen Wiederaufbau und unterstützt Betroffene vor Ort nachhaltig.

Die Johanniter-Auslandshilfe: Die humanitäre Hilfe im Ausland ist eine satzungsgemäße Aufgabe der Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. Sie wird durch die Johanniter-Auslandshilfe in über 20 Ländern weltweit umgesetzt. Dabei liegt der Schwerpunkt der Hilfe auf der Verbesserung der medizinischen Versorgung sowie der Not- und Soforthilfe nach Naturkatastrophen.