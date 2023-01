Was wünschst du dir für die Zukunft?

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass jeder Mensch ein Zuhause hat, dass man sich da wohlfühlt, wo man ist. Dass man sich geborgen fühlt, dass man Rückhalt hat und andere Menschen, die einen unterstützen können.

Ob hier in Köln oder in der Ukraine: Um für die geflüchteten Kinder und Familien sichere Räume zu schaffen, brauchen wir viele Partnerschaften. Den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, das Jugendamt, ein Netzwerk vieler Menschen. In solchen Netzwerken können tolle neue Projekte entstehen. Dafür möchte ich mich auch in Zukunft einsetzen.



Und was wünschst du den Kindern hier für die Zukunft?

Ich wünsche den Kindern, dass sie hier Freunde finden, dass sie sich aufgehoben fühlen und neue Wege für sich entdecken. Und dass sie merken, dass wir hier in Deutschland zusammen ein gutes Leben gestalten können.

Und allen Spenderinnen und Spendern sage ich vielen herzlichen Dank! Diese Gelder ermöglichen dieses und viele andere Projekte, in denen es um Integration geht, um Hilfe von Menschen für Menschen. Das ist etwas Besonderes und da müssen wir unbedingt zusammen dranbleiben. Vielen herzlichen Dank!