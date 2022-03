Mehr als zwei Drittel der Mädchen im Jemen werden heute minderjährig verheiratet. Auch in Syrien sind Praktiken wie die Kinderheirat durch den Konflikt dramatisch angestiegen. Hunderttausende Frauen sind allein für ihre Familie verantwortlich, müssen sich im Exil durchsetzen und Einkommen erwirtschaften, mit dem sie ihre Kinder versorgen können.

"Es ist zu wenig, sich nur am Weltfrauentag daran zu erinnern, was noch alles getan werden muss. Wir müssen 365 Tage im Jahr daran arbeiten, dass Frauen und Mädchen Zugang zu geschlechterspezifischer humanitärer Hilfe haben. In der Ukraine, den Nachbarländern und überall auf der Welt", so Karl-Otto Zentel von CARE.



