von Aktion Deutschland Hilft



Schwere Unwetter haben in verschiedenen Regionen von Deutschland große Zerstörung und großes Leid hinterlassen. Aktion Deutschland Hilft, das starke Bündnis renommierter deutscher Hilfsorganisationen, leistet den betroffenen Familien jetzt Nothilfe. Dafür sammelt das Bündnis gemeinsam mit dem SWR ... Motto "#Zusammenhalten im Südwesten" einen Benefiztag in seinen Programmen.

SWR Benefizaktion für den Aufbau nach der Flut

Benefizkonzert des SWR am 9. September 2021 in der Arena Trier für die Opfer der Flutkatastrophe mit Fury in the Slaughterhouse, Jupiter Jones, Julia Neigel / Ticketverkauf ab 20. August 2021



Die Lage in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten ist auch Wochen nach der Flut noch immer dramatisch. Der SWR möchte den Opfern der Katastrophe weiter zur Seite stehen nach dem Motto "#Zusammenhalten im Südwesten" und ein Zeichen der Solidarität setzen.

Am Donnerstag, 9. September 2021, veranstaltet er gemeinsam mit PoppConcerts das Benefizkonzert "Für den Aufbau nach der Flut" in der Arena Trier. Es beginnt um 19:30 Uhr mit Julia Neigel, gefolgt von Jupiter Jones und Fury in the Slaughterhouse. Das Entgelt für die Tickets geht zu 100 Prozent an das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" für die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe. Der Ticketvorverkauf für das Konzert beginnt am 20. August 2021. Tickets gibt es ab 20,35 Euro inkl. Vorverkaufsgebühren.





Fury in the Slaughterhouse

Julia Neigel

Jupiter Jones



... Bands sammeln über ihre Veranstaltungen Spenden für die Opfer der Flutkatastrophe und kommen jetzt mit dem SWR in ihre Heimatregion, um für die Betroffenen Musik zu machen.



Das Konzert steht am Folgetag, 10. September 2021, ab etwa 12 Uhr, in voller Länge online unter SWR.de/hochwasserhilfe sowie in der ARD Mediathek zur Verfügung.



SWR Benefiztag und -sendung am 10. September



Am Tag nach dem Konzert, am 10. September, veranstaltet der SWR unter dem Motto "#Zusammenhalten im Südwesten" einen Benefiztag in seinen Programmen. Sie alle wollen helfen, weiterhin Spenden für die Betroffenen zu sammeln. Abschluss und Höhepunkt des Tages ist die SWR Benefizsendung "Für den Aufbau nach der Flut" live ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Wie geht es den Menschen in den Flutgebieten aktuell? Wie ist die Situation vor Ort? Betroffene und Helfende, Prominente und Künstler:innen kommen zu Wort. Ausschnitte aus dem Benefizkonzert mit Julia Neigel, Jupiter Jones und Fury in the Slaughterhouse bilden den musikalischen Rahmen der Sendung.