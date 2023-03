von den Johannitern



Johanniter-Hochwasserhilfe übergibt Tiny Houses an Gemeinde Hilfsprojekt mit Übergangswohnlösung für betroffene Familien in Swisttal-Odendorf. Am Freitag, den 24. März 2023, haben die Johanniter-Landesvorstände Matthias Cramer, Udo Schröder-Hörster und Regionalvorstand Julian Müller acht Tiny Houses, kleine mobile Übergangswohnlösungen, an Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner und den Beigeordneten Tobias Weingartz von der Gemeinde Swisttal, für die vom Hochwasser betroffenen Menschen übergeben.

Übergangwohnlösungen für Swisttal

Die kleinen Häuser haben 20-25, die größeren 48–57 Quadratmeter. Sie bieten je nach Modell Platz für bis zu 4 Menschen und stehen auf einem 2.200 Quadratmeter großen Grundstück im Gewerbegebiet von Odendorf. Sie sollen besonders Familien zur Verfügung gestellt werden, die immer noch nicht in ihre alten Wohnungen oder Häuser zurückziehen können, weil die Sanierung nicht abgeschlossen ist oder sie noch nach einer neuen Bleibe suchen.

Die Vermietung und das Vergabeverfahren übernimmt die Gemeinde. Die acht Häuser wurden ihr nun offiziell übergeben. Johanniter-Landesvorstand Udo Schröder-Hörster sagt: "Wir Johanniter stehen den betroffenen Menschen bei – womit und wie lange auch immer das notwendig ist."

Projektfinanzierung durch Spendenmittel