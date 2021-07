von action medeor

Mitarbeiterinnen von action medeor haben sich in Dernau an der Ahr einen Überblick über die Lage verschafft und den konkreten Bedarf der Betroffenen sowie mögliche Hilfsmöglichkeiten geprüft.

"Die Situation ist wirklich erschütternd: die Straßen sind von Schlamm bedeckt, es stinkt nach Öl und Benzin, überall liegt Schutt. Besonders betroffen machen natürlich die Gespräche mit den Menschen: die Familien leben bereits seit einer Woche ohne fließendes Wasser und Strom, jeder in diesem kleinen Ort kennt Betroffene oder jemanden, der verstorben ist", berichtet Charlotte Sielicki, Projektreferentin bei action medeor.

Vergleichbar mit Hilfseinsätzen in verschiedenen Ländern der Welt

Normalerweise betreut sie Nothilfe- und Gesundheitsprojekte von action medeor in Somalia. "Bei meiner Arbeit habe ich Erfahrung in Krisen- und Katastrophengebieten in verschiedenen Ländern der Welt gesammelt. Dass es solche Katastropheneinsätze jetzt auch in Deutschland gibt, ist für mich eine völlig neue Situation – und dabei sind viele der Eindrücke vergleichbar mit dem, was ich im Rahmen meiner Arbeit in anderen Regionen der Welt erlebt habe."

Der Einsatz im eigenen Land ist für action medeor eine Ausnahmesituation, angesichts der großen Not laufen in Tönisvorst die Hilfsmaßnahmen an. Im Rahmen des Besuches von Dernau wurden bereits erste Hilfsgüter – unter anderem medizinische Seife, Masken, Pflaster und Verbandsmaterial sowie Solarlampen – an die Helferinnen und Helfer sowie die betroffene Bevölkerung verteilt.

Nothilfe wird auf konkrete Bedarfe der Menschen abgestimmt