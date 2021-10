Darüber hinaus profitieren auch die Erwachsenen von dem großen Zelt. Bis vor Kurzem war es noch problemlos möglich, sich zu Bürgerversammlungen oder für Veranstaltungen draußen zu treffen. In der kalten Jahreszeit geht das nicht mehr und ein ausreichend großer Versammlungsraum steht aufgrund der Flutschäden nicht zur Verfügung.

Dankbarkeit für die mittel- und langfristige Hilfe der Johanniter

Ortsbürgermeister Alfred Sebastian dankte in seiner kurzen Ansprache neben den Johannitern vor allem den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die den Ort so tatkräftig unterstützen. An Christian Görg gerichtet: "Wir sind froh, dass die Johanniter von Beginn an hier sind und so viel Gutes tun. Eure Hilfe ist mittel- und langfristig ausgerichtet und das ist genau das, was wir hier brauchen."

Bevor das symbolische Flatterband am Zelteingang durchgeschnitten wurde erklärte Marion Danneboom, Geschäftsführerin der Raiffeisen-Stiftung, warum genau dieses Projekt unterstützt wird: "In Katastrophenlagen ist es leider oft der Fall, dass Kinder und Jugendliche nicht im Fokus stehen. Sie trauern und verarbeiten Traumata anders als Erwachsene. Kinder lösen viele Probleme über Bewegung. Das Konzept des offenen Jugendtreffs und sämtliche Angebote rund um das Thema Zirkus sowie das schöne, bunte Zelt als Treffpunkt für Kinder und Jugendliche haben uns in der Raiffeisen-Stiftung überzeugt – wir helfen hier gerne."

Hilfsangebote für Kinder & Jugendliche