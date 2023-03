von Handicap International



Einen Monat nach den Erdbeben in der Südtürkei und Nordsyrien ist der Bedarf an humanitärer Hilfe nach wie vor immens. Bei den Erdbeben, die am 6. Februar 2023 die Südtürkei und Nordsyrien erschütterten, kamen allein in Syrien rund 6.000 Menschen ums Leben, 10.000 wurden verletzt.

Handicap International mit 200 Mitarbeitenden in der Krisenregion

Die Hilfsorganisation Handicap International (HI) und ihre lokalen Partner haben mehr als 200 Mitarbeitende in den Nordwesten Syriens entsandt, um den Überlebenden Hilfe zu leisten: Viele werden eine langfristige Rehabilitation benötigen, um ihre Mobilität nach Verletzungen wie Quetschungen, Amputationen oder Rückenmarksschäden wiederzuerlangen.

Die Bevölkerung ist durch die Erdbeben und Nachbeben verängstigt und durch die jahrelange humanitäre Krise erschöpft.

Reha-Maßnahmen für Verletzte

"Gemeinsam mit unseren Partnern konnten wir Tausenden von Menschen eine Notfallrehabilitation ermöglichen, viele Verletzte werden langfristig von unseren Rehabilitationsfachleuten betreut werden müssen, viele Menschen stehen immer noch unter Schock, daher planen wir, auch langfristig psychosoziale Unterstützung anzubieten. In den letzten Tagen haben wir in den Krankenhäusern herzzerreißende Szenen erlebt, bei denen Menschen vor Schmerz und Schrecken nahezu den Verstand verloren haben.

Nach 12 Jahren andauernden Krisen und Tragödien, ständiger Gewalt und Verlusterfahrungen ist die Bevölkerung in Nordsyrien am Boden zerstört," beschreibt Myriam Abord-Hugon, Leiterin des Syrien-Programms von HI, die Situation vor Ort.

Syrien: Ein katastrophales humanitäres Umfeld

Bereits vor dem folgenschweren Erdbeben waren im Nordwesten Syriens 4,1 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. So wurden allein in der Provinz Idlib 90 Prozent der Bevölkerung durch den Konflikt vertrieben und lebten in behelfsmäßigen Lagern.

Im Nordwesten Syriens fehlt es den Menschen an Nahrungsmitteln, Wasser, Strom, Heizungen und sozialen Diensten. Das Risiko von Krankheitsübertragungen durch verunreinigtes Wasser ist hoch, insbesondere nach einem Choleraausbruch im Jahr 2022.

Zerstörte Krankenhäuser durch Bürgerkrieg

Das Gesundheitssystem im Nordwesten Syriens ist mit einer Katastrophe solchen Ausmaßes komplett überfordert: Lebenswichtige Infrastrukturen wie Krankenhäuser sind nach 12 Jahren Krieg und massiven Bombardierungen im ganzen Land weitgehend zerstört oder beschädigt.