Während das Erkundungsteam die Lage vor Ort bewertet, laufen in der ASB-Bundesgeschäftsstelle in Köln alle Vorbereitungen für die Entsendung eines Einsatzteams in die Katastrophenregion auf Hochtouren. Das Ziel: mit Medikamenten und Trinkwasseranlagen den betroffenen Menschen zu helfen.

Ein Teil der Ausrüstung wurde auf einen Lkw verladen und am Montag, den 13. Februar, in das Erdbebengebiet geschickt. Zur Ausrüstung gehören Zelte für die Unterkunft des Teams sowie Medikamente, medizinisches Verbrauchsmaterial, Krankentragen, zwei Trinkwasseraufbereitungsanlagen, Generatoren und Zeltheizungen.

Trinkwasser für 1.000 Menschen am Tag

Am Mittwochmorgen, den 15. Februar, ist das 16-köpfige Schnelleinsatzteam des ASB mit dem restlichen Teil der Ausrüstung in die Türkei geflogen. Nach der Ankunft in Adana hat das Team seine Reise in den stark zerstörten Ort Samandağ nahe der syrischen Grenze fortgesetzt. Auch der Lkw ist nach vier Tagen sicher in der Erdbebenregion angekommen, sodass Camp und die Trinkwasseranlagen aufgebaut werden konnten.