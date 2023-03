Um zur medizinischen Versorgung der Menschen im Katastrophengebiet beizutragen, wird action medeor die umliegenden Krankenhäuser mit Medikamenten und medizinischen Hilfsgütern versorgen.

"Wir rechnen mit vielen zusätzlichen Patienten in den Kliniken"

"Wir haben noch kein klares Bild, aber wir rechnen mit vielen zusätzlichen Patienten in den Kliniken", schildert Peruvemba. "Jetzt gilt es, diejenigen Einrichtungen, die noch zugänglich und funktionsfähig sind, bestmöglich auf die hohe Zahl an Patienten vorzubereiten."

Aktion Deutschland Hilft: So hilft das Bündnis!

Weitere Hilfsorganisationen aus unserem starken Bündnis sind vor Ort und helfen. Hand in Hand mit lokalen Partnern. Danke für Ihre Unterstützung.

Wir errichten sichere Unterkünfte für die Menschen, die ihr Zuhause verloren haben

Wir verteilen Lebensmittel und Haushaltsgegenstände

Wir sorgen mit sauberem Wasser und Seife vor, damit sich Krankheiten wie Cholera nicht ausbreiten

Zyklon Freddy verschärft Hunger in der Region

In den betroffenen Ländern leiden Millionen Menschen unter Armut und Hunger. Ein Grund dafür ist der Klimawandel und seine Folgen.

Mit dem Zyklon trifft es erneut diejenigen am härtesten, die am wenigsten zur globalen Erwärmung und Zerstörung der Umwelt beitragen. Bereits im Vorfeld der Katastrophe hatten Helfende deshalb vorbeugend Lebensmittel in den nun betroffenen Gebieten verteilt.

Nachhaltig helfen in Zeiten des Klimawandels

Mit Blick auf die unsichere Ernährungssituation sind weitere Hilfsprojekte in Planung, mit denen verlorene Ernten ausgeglichen werden sollen. Dazu gehören die Verteilung von Saatgut oder der Ausbau von landwirtschaftlichen Hilfsprojekten, damit die Menschen sich auch in Zeiten von Überschwemmungen, Stürmen und Dürren besser selbst versorgen können.

Hintergrund: Zyklon Freddy in Südostafrika

Laut Weltwetterorganisation (WMO) gilt Zyklon Freddy als langanhaltendster Zyklon seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der tropische Wirbelsturm wurde bereits am 6. Februar zum Zyklon erklärt und wütete mehr als einen Monat auf See, ehe er am vergangenen Wochenende auf Land traf. Es ist eine schleichende Katastrophe.

Im Südosten Afrikas ist zu dieser Jahreszeit Zyklon-Saison. Auch Zyklon Idai traf 2019 im März auf Land und richtete in Mosambik, Simbabwe und Malawi eine Katastrophe an.