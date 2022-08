Staatliche Institutionen und nicht-staatliche Partner arbeiten laut der Kinderhilfsorganisation mit Hochdruck gemeinsam daran, Hindernisse für den Zugang der Kinder zu Bildung zu beseitigen. World Vision bietet Kindern in der Ukraine sowie geflüchteten Kindern informelle Bildung an und unterstützt Aufnahme-Möglichkeiten an Schulen.

Die lokalen Kapazitäten müssten aber verstärkt und humanitäre Zugänge verbessert werden, um alle Kinder zu erreichen, die Gefahr laufen, den Schulbesuch zu verpassen. "Die Kinder in der Ukraine müssen zu Beginn des Schuljahres mit mobil nutzbaren Lernressourcen, aber auch durch angepasste Bildungsprogramme versorgt werden", so Jennifer Neelsen.

Krieg ist große psychische Belastung für Kinder

Bei länger anhaltendem Krieg droht den Kindern nicht nur der Verlust ihrer Bildungschancen. Der Bericht "No Peace of Mind" von World Vision zeigt, dass über 1,5 Millionen Kinder in der Ukraine Gefahr laufen, an schwerwiegenden psychischen Belastungen zu leiden, weil sie den Schrecken des Krieges ausgesetzt waren.

"Wie immer sind es unschuldige Kinder, die die Hauptlast des Konflikts tragen. Viele haben Gewalt und Tod miterlebt, Millionen waren gezwungen, ihr Zuhause, ihre Freunde und Haustiere und sogar Familienmitglieder zu verlassen.

Ihr Leben wurde auseinandergerissen, und die internationale Gemeinschaft muss ihrem Schutz, ihrer psychischen Gesundheit und ihrer Bildung die größtmögliche Unterstützung zukommen lassen", so Neelsen.

Bedarf an Hilfe wird im Winter steigen

Die Nothilfe von World Vision hat mehr als 277.000 Menschen geholfen, wobei über 5.000 Kinder durch Bildungsprogramme und mehr als 15.600 Menschen mit flexibel einsetzbarer Bargeldhilfe unterstützt wurden. Dank großzügiger Spenden, unter anderem an Aktion Deutschland Hilft, kann World Vision diese Unterstützung fortsetzen und ausbauen.

Es wird jedoch erwartet, dass der Bedarf an Hilfen mit dem nahenden Winter ansteigt und die fortschreitende Beschädigung der Infrastruktur möglicherweise weitere Herausforderungen mit sich bringt.