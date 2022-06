Nothilfe: Einsatz direkt in Kiew

In Kiew war dem ukrainischen Samariterbund bereits im März und April gelungen, dringend benötigte Hilfsgüter zu verteilen. Lebensmittel, Kindernahrung, Wasser und Hygieneartikel wurden an die Menschen in ihren Wohnungen, in Kellern oder Metro-Stationen übergeben.

Mitte April konnte das Team des ASB-Länderbüros nach einem Umzug in die Nähe von Lwiw ihre Arbeit wiederaufnehmen.

Erstversorgung von Geflüchteten

Von unschätzbarem Wert ist in dieser Krise auch das Netzwerk von Samariter International in Ost- und Westeuropa. Mit vereinten Kräften helfen sie in den Nachbarstaaten der Ukraine bei der Aufnahme von Flüchtlingen und bei der Verteilung von Hilfsgütern.

Aus Deutschland wurden bereits mehrere ASB-Konvois in Richtung Ukraine entsendet. Nur wenige Kilometer hinter der Grenze werden die gelieferten Betten, Matratzen, Nahrungsmittel und Medikamente dringend benötigt, um Menschen, die aus Charkiw, Goszomel, Butscha und Kiew hierher geflohen sind, in Notunterkünften zu versorgen.

Mehrere sogenannte FAST-Teams (First Assistance Samaritan Team) wurden in eine ostslowakische Übergangsunterkunft bei Humenné geschickt, um bei der medizinischen Versorgung und Betreuung von Geflüchteten zu helfen.

...und solidarische Hilfe bundesweit

In Deutschland engagieren sich ASB-Gliederungen bundesweit mit ihren zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Am Berliner Hauptbahnhof hatte der ASB Berlin-Nordwest gemeinsam mit anderen Hilfsorganisationen die medizinische Notversorgung von ukrainischen Kriegsgeflüchteten übernommen.

Mitte März wurde für sie außerdem ein Ankunftszentrum am ehemaligen Flughafen Tegel eingerichtet. In Nordrhein-Westfalen engagiert sich der ASB Köln am Drehkreuz Hauptbahnhof in einer Erstaufnahme-Einrichtung der Stadt und betreut Geflüchtete in den Kölner Messehallen.

Ähnliche Angebote gibt es in beim ASB in Hamburg und Hannover, in Bremen, Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg. Zudem bietet der ASB Unterstützung bei den Ämtern und leistet praktische Orientierungshilfe.

In Zusammenarbeit mit der Organisation TERRE DES FEMMES hat der ASB – vor allem für weibliche Geflüchtete – mehrsprachige Sicherheitshinweise zum Schutz vor Menschenhändlern und Zuhältern entwickelt und verteilt.