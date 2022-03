von action medeor

Einen Hilfstransport der besonderen Art hat das Medikamentenhilfswerk action medeor jetzt auf die Reise gegeben: Zwei voll ausgestattete Notfallkrankenwagen wurden auf einen Auflieger verladen und in die westukrainische Stadt Ternopil gesandt. Mit dem dortigen städtischen Krankenhaus kooperiert action medeor, um die Menschen in der Region medizinisch zu versorgen.

Ein besonderer Hilfstransport in der Geschichte von action medeor

Seit dem Kriegsausbruch ist das Gesundheitssystem auch in der Westukraine in weiten Teilen zusammengebrochen. Mit den Ambulanzfahrzeugen können nun Notfallpatienten erstversorgt, überwacht und zur Behandlung oder Operation in das Krankenhaus Ternopil gebracht werden.