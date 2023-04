von Aktion Deutschland Hilft/World Vision



Der Krieg hinterlässt tiefe Spuren in der Gesellschaft. Ganz besonders die Kleinsten leiden unter der Angst vor Gewalt. Hier stellen wir Ihnen zwei Projekte unserer Bündnisorganisation World Vision und der lokalen NGO Divchata vor. Gemeinsam stehen sie Kindern zur Seite, die von Angst und Flucht geprägt sind.

Der Kindergarten als Ort des Friedens

Bevor Asya in den Kindergarten kam, war sie in einem emotionalem Ungleichgewicht. Sie wollte alles Mögliche gleichzeitig machen, schien niemals zur Ruhe zu kommen. So erzählt es Tetyana Yurchenko, Asyas Kindergärtnerin.

Asya ist vier Jahre alt, und sie ist eines der Millionen Kinder aus der Ukraine, die unter dem Krieg in ihrer Heimat leiden. Um ihnen Halt zu geben, gibt es seit September den Kindergarten. Er soll, so sagt es Yurchenko, eine "Insel des friedlichen Lebens" für die Kinder sein. Ein Ort, an dem sie mit Freund:innen sprechen und Neues lernen können. Und ein Ort, an dem sie den Krieg vergessen und unbeschwert Kind sein können.

"Wir wollten nicht, dass sie traumatische Erfahrungen macht"

Als der Krieg ausbrach, mussten Maria Korenyak und ihr Mann nicht lange überlegen. Die beiden lebten zu dem Zeitpunkt mit Asya in Butscha, jener Region, in der die Krise begann. Sofort hätten sie entschieden, ihre Heimatstadt zu verlassen, um ihre Tochter in Sicherheit zu bringen, erzählt Korenyak.

Asya habe bereits die Explosionen und die Helikopter gehört, die über der Stadt kreisten. "Wir erklärten ihr, dass wir nicht mehr bleiben können und auf einen langen Ausflug gehen. Wir wollten nicht, dass sie in ihrem jungen Alter schon traumatische Erfahrungen machen muss", sagt Korenyak.