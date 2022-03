Wie viele Menschen kommen täglich über die Grenze nach Rumänien?

Ich schätze, dass es mehr als 20.000 pro Tag sind, von denen die meisten versuchen weiterzufahren. Die ersten Menschen, die die Ukraine verlassen haben, kommen aus der Mittel- und Oberschicht, welche die Flucht finanziell selbst stemmen können. Was uns klar sein muss: Es werden in einer zweiten Welle Menschen kommen, die sehr arm und nicht auf Durchreise sind. Sie werden hierbleiben, um in der Nähe ihrer Heimat zu verweilen.

Von Partnern aus der Republik Moldawien haben wir Berichte bekommen, wonach dort 70.000 Menschen ausharren, die nicht weiterreisen können oder wollen. Für ein Land mit 1,5 Millionen Menschen ist das auch deshalb eine große Herausforderung, weil sie nicht in der Europäischen Union sind.



Wie tun Ihre Organisation und die Menschen, um zu unterstützen?

Ich möchte mein Land Rumänien mit all seinen Problemen nicht zu sehr loben, aber Rumänien hat nach 30 Jahren Hilfe durch andere Länder endlich die Chance zu zeigen, dass es selbst Hilfe leisten kann. Und das versuchen wir. Die Menschen hier tun, was sie können.

Gerade bereiten wir 44 Paletten für die Ukraine vor, die Babynahrung, Windeln, Hygieneartikel und medizinisches Material enthalten, welches die Johanniter gebracht haben. Das wird dringend in der Ukraine benötigt und wir werden versuchen, diese am Montag mit einer lokalen Organisation und weiteren Hilfsgütern ins Land zu bringen. Sie sind für Kinder in der Ostukraine bestimmt.